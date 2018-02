Il trionfo della Polisportiva Casier: poker di tricolori di pattinaggio corsa

CASIER Una pioggia d’oro per la Polisportiva Casier ai campionati italiani indoor di pattinaggio corsa. Sull’anello dell’Adriatic Arena di Pesaro gli atleti trevigiani hanno realizzato un bottino di medaglie senza precedenti: quattro ori, un argento e un bronzo. Guidata dal tecnico Andrea Bighin, la spedizione trevigiana nelle Marche era costituita da una mezza dozzina di atleti: non tantissimi, ma la gran parte è finita a podio, confermando la crescita complessiva del team, unica società della Marca a praticare il pattinaggio corsa a livello agonistico.

La tre giri sprint, gara di velocità pura, ha visto primeggiare tre atleti della società presieduta da Bruno Sartorato. Davide Paolì si è imposto nella categoria juniores, allungando una serie di maglie tricolori iniziata da giovanissimo. Giulia Serena l’ha imitato nella categoria allieve: per lei è il primo titolo italiano. E altrettanto ha fatto Camilla Beggiato, salita sul gradino più alto del podio nella categoria ragazze. Tre frecce d’oro che sarebbero potute diventare quattro, se l’azzurro Giacomo Serena non fosse scivolato nella gara seniores. Il quarto oro è giunto grazie alla vittoria della Polisportiva Casier nell’Americana ragazze e allieve, dominata dal quartetto formato da Camilla Beggiato, Ilaria Carrer, Alessia Amadi e Giulia Serena. Il fantastico poker tricolore è stato completato dall’argento della Carrer nella tre giri sprint ragazze (poi, per lei, anche il quarto posto nella 2000 metri a punti) e dal bronzo della Beggiato nella 2000 metri a punti ragazze.

La Polisportiva Casier, del cui staff faceva parte anche il nuovo massaggiatore Salvatore Miraglia, ha chiuso in bellezza la rassegna, piazzandosi al dodicesimo posto in classifica generale su 66 società. Un bel modo per iniziare una stagione agonistica che, in ambito giovanile, culminerà con un appuntamento attesissimo da tutto il mondo del pattinaggio, gli Youth Olympic Games, in programma a Buenos Aires nella seconda metà dell’annata.

Archiviato l’evento tricolore, l’attenzione della Polisportiva Casier si sposta ora sul grande appuntamento dell’11 marzo, quando Treviso, dopo un anno d’assenza, tornerà ad ospitare il Roller Day, la grande rassegna dedicata al mondo delle rotelle, in cui le gare clou - maratona e mezza maratona – saranno accompagnate da un ricco cartellone di eventi aperti a tutti gli appassionati e anche ai neofiti del pattinaggio.

Nella foto, il gruppo della Polisportiva Casier impegnato ai Tricolori indoor di Pesaro: da sinistra a destra, il massaggiatore Salvatore Miraglia, Giacomo Serena, Alessia Amadi, Ilaria Carrer, Camilla Beggiato, Giulia Serena, Davide Paolì e il tecnico Andrea Bighin.