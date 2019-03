Karate, medaglia d'oro all'Open di Toscana per Pietro Binotto

Grande gara per Pietro Binotto agli Open di Toscana, dove ha ottenuto un grande oro in una competizione che vale per il ranking nazionale giovanile. 1450 atleti provenienti da tutte le regioni d’Italia hanno dato vita a una gara che, soprattutto negli under 18, è difficile quanto un Campionato Italiano. Pietro ha gareggiato nella categoria Junior 16/17 anni, ed è reduce da un bronzo europeo a squadre e un bronzo ai Campionati Italiani, conquistato poche settimane fa a Roma.

L'atleta in forze al Germinal Sport Target di Castelfanco Veneto ha condotto un'egregia prestazione, vincendo tutti i turni che lo hanno portato in finale: 3-2 con Vielmi della Master Rapid, 3-2 con Straccia della MKO, 5-0 con Casabianca del Club Arti Orientali, 4-1 con Boschini della Master Rapid. In finale, sempre contro un atleta della Master Rapid, Mirko Parisi, ha vinto nettamente per 4-1 dimostrando la sua superiorità nella categoria Junior. Il Coach Paride Bressan commenta: «È una grande conferma per Pietro, che lavora molto e si impegna a essere sempre presente e sempre energetico agli allenamenti. Speriamo la sua carriera continui in questo modo».