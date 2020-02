Clamoroso ritorno in campo per Francesca Marcon, giocherà in B1 nel Giorgione

A pochi giorni dall’inizio del girone di ritorno, il Duetti cala l’asso. Incredibile ma vero: Francesca "Cisky" Marcon è del Giorgione. La schiacciatrice di Conegliano riparte dalla B1 dopo 14 anni di serie A in cui ha ottenuto uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, una Coppa Cev, una vittoria ai Giochi del Mediterraneo con la maglia azzurra e un secondo posto in Champions League, oltre ad altri piazzamenti a livello continentale: «Mi voglio rimettere in gioco con un percorso nuovo – spiega la schiacciatrice -. Sono molto incuriosita da questa società: è composta da persone genuine ma allo stesso tempo ambiziose e gode di un gran seguito al palazzetto. Venendo dai palcoscenici dell’A1 in cui giochi di fronte a tanti tifosi, anche questo elemento ha giocato un ruolo importante». L’acquisto di Marcon conferma i buoni propositi del Duetti Giorgione in vista del girone di ritorno.

La squadra viaggia a quattro lunghezze dalla vetta e con il suo arrivo conferma di voler centrare i play off: «L’entusiasmo che si respira in squadra è a dir poco contagioso – prosegue Cisky – Ho già svolto qualche allenamento e, sia pur non essendo ancora al 100% a causa del persistere di qualche problema alla schiena, non vedo l’ora di dare il mio contributo in campo. La squadra è formata da ragazze giovani che studiano o lavorano e la sera si ritrovano in palestra per costruire qualcosa di importante. Fanno dei grandi sacrifici, sono sorprendenti!». Con l’arrivo a Castelfranco, per la 36enne di Conegliano potrebbe aprirsi una nuova era: «È un po’ come tornare alle origini. Con le giovanili della Spes sono venuta spesso a giocare qui. Entro in punta di piedi proponendomi di inserirmi gradualmente nel gruppo. Quattro punti dalla vetta significa trovarsi in una posizione favorevole. Darò il mio contributo in termini di esperienza e vedremo come andrà: tutto può succedere!».

Francesca Marcon, assieme all’altro nuovo acquisto Francesca Volpin, esordirà in maglia Duetti domenica prossima alle 17.30 a Castelfranco Veneto contro il Volta Mantovana (ingresso gratuito): «Ringrazio la società perché ha dimostrato interesse e stima nei miei confronti, il preparatore atletico Piccolo per avermi casualmente “agganciata” in una palestra di Conegliano, il tecnico Carotta per avermi corteggiata e convinta. Invito tutti a venirci a seguire per realizzare assieme quello che potrebbe essere un grande sogno!». Cisky vestirà la maglia Duetti n° 12.