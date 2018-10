I ristoranti del ciclismo: serata ricca di ospiti Al Migò

C’è grande attesa per la conviviale di ottobre del Panathlon, in programma lunedì 29 ottobre alle ore 20.15 al ristorante “Al Migò” presso Cà del Galletto via Santa Bona, ed è giusto che sia così perché la serata sarà graziata dalla presenza di un autentico parterre des rois.



Ospite d’onore dell’evento sarà l’impareggiabile cantore del ciclismo Beppe Conti che, nell'occasione, presenterà la sua ultima opera: “Mangiare, bere e... pedalare. I ristoranti del grande ciclismo”. A fianco dello storico del ciclismo della Rai ci saranno i due ispiratori del libro: Angelo Striuli, Consulente di Rcs per gli arrivi al Giro d’Italia, colui che ha partorito l’idea del libro, e Dino Zandegù, lo sprinter padovano vincitore del Giro delle Fiandre 1967, che ha suggerito a Beppe Conti buona parte dei ristoranti inclusi nel libro. La serata sarà resa ancora più nobile dalla presenza del “Re del Belgio”, Moreno Argentin, vincitore, oltre a molte altre corse di prestigio, di quattro Liegi – Bastogne – Liegi, tre Freccia Vallone ed un Giro delle Fiandre, e della signora Carla Pinarello, figlia del leggendario Nane, fondatore dell’azienda punta di diamante nel settore delle biciclette da corsa, che tanto lustro ha dato a Treviso ed all'Italia nel mondo.