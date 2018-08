Ceneda: splendido assolo di Cristian Rocchetta!

VITTORIO VENETO La General Store bottoli conferma di avere un ottimo feeling con il Circuito dell'Assunta di Ceneda di Vittorio Veneto (Tv) ma, soprattutto, conferma di attraversare un grande momento di forma conquistando un altro straordinario successo: a tagliare il classico traguardo di Ferragosto a braccia alzate è stato Cristian Rocchetta che ha firmato così la doppietta stagionale dopo che aveva rotto il ghiaccio martedì scorso a Caselle di Sommacampagna. A decidere le sorti del circuito trevigiano è stata un'azione di cinque atleti che ha preso il largo ad una trentina di chilometri dal traguardo; ad evadere dal controllo del plotone sono stati Cristian Rocchetta (General Store bottoli), Gianmarco Begnoni (Viris Vigevano), Filippo Ferronato (Cycling Team Friuli), Leonardo Marchiori e Giovanni Lonardi (Zalf Euromobil Désirée Fior). Il quintetto, che ha sempre pedalato di comune accordo, nel volgere di pochi giri, ha tagliato fuori il resto del gruppo dalla lotta per il successo finale riuscendo a scavare un solco di una quarantina di secondi, risultato incolmabile per tutti gli inseguitori.



Il colpo di scena è arrivato a tre giri dal termine con il veronese Cristian Rocchetta (General Store bottoli) che ha deciso di rompere gli indugi e ha allungato in solitaria. Il forcing di Rocchetta ha fatto la differenza permettendo all'alfiere in casacca giallo-nero-verde di presentarsi tutto solo sul rettifilo d'arrivo e di raccogliere la standing ovation del pubblico trevigiano. Inutile, di fronte allo straordinario assolo di Rocchetta, ogni tentativo di rimonta con il ragazzo del presidente Diego Beghini che ha tirato dritto sin sulla linea del traguardo. A completare la festa della General Store bottoli è arrivato anche il nono posto di Enrico Pasqualotto.



La General Store bottoli, dunque, può esultare per il secondo anno consecutivo sul circuito di Ceneda di Vittorio Veneto, dove nel 2017 era stato Giovanni Lonardi a festeggiare il successo: "Questo circuito ci porta fortuna ma, soprattutto, i nostri ragazzi stanno correndo con grande autorità ed entusiasmo" ha sottolineato il team manager Roberto Ceresoli. "Rocchetta si è sbloccato a Caselle: noi conoscevamo il suo potenziale ma c'era bisogno che fosse lui ad acquisire maggiore sicurezza e fiducia nei propri mezzi. Oggi ha dimostrato di non essere solo un buon velocista ma di possedere anche una grande condizione fisica e una straordinaria visione di corsa che gli ha permesso prima di centrare la fuga decisiva e poi di cogliere il momento giusto per sorprendere i compagni di avventura. Non possiamo che essere felici di questo risultato perch è, ancora una volta, ci ripaga della scelta coraggiosa che abbiamo compiuto ad inizio stagione puntando su di un gruppo di ragazzi umili e di talento che, gara dopo gara, si stanno prendendo le soddisfazioni che meritano"..