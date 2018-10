Volley Pro 43: CentroMarca banca sponsor delle divise ufficiali

Il logo CentroMarca Banca sulle maglie da gioco delle formazioni Volley Pro 43. Sono iniziati i campionati giovanili ma soprattutto quello di serie C, eccellenza sportiva della fresca collaborazione fra Preganziol, Albertina e Casale.

L’unione d’intenti tra le tre società territorialmente limitrofe è impreziosita dal comune supporto offerto da CentroMarca Banca che in Volley Pro 43 trova espressi alcuni concetti cardine della propria mission: lo stare insieme, la territorialità, la valenza sociale. «Fin da quando siamo nati, siamo stati a fianco delle famiglie e delle imprese guardando ai giovani come ad una risorsa. Siamo quindi orgogliosi di poter affiancare le società sportive del territorio in questo percorso di crescita dei nostri ragazzi, quelli che saranno gli adulti di domani. Lo sport è integrazione, benessere per il corpo e per la mente, dove gli obiettivi si raggiungono attraverso il lavoro di squadra. Anche noi come Credito Cooperativo, punto di riferimento per il territorio, crediamo nella coesione e nell’impegno comune. E’ per questo motivo che abbiamo deciso, con orgoglio, di sostenere i giovani della Polisportiva di Preganziol, Albertina e Casale sul Sile. Il nostro augurio è che riescano a vincere sia nello sport ma soprattutto nella vita» – ha detto Tiziano Cenedese, presidente di CentroMarca Banca credito cooperativo di Treviso e Venezia. La prima occasione per vedere all’opera in casa la neonata serie C griffata CentroMarca Banca sarà sabato sera a Sambughé dove, alle 20.30, andrà in scena il derby con il Tomasoni di Maserada. Prima dell’incontro, alle 17, ci sarà la presentazione di tutte le squadre agonistiche della Polisportiva Preganziol unite alle formazioni allestite in collaborazione con Albertina e Casale sotto l’egida di Volley Pro 43. Non si parlerà soltanto di pallavolo ma anche di kickboxing, tennis e altre attività motorie amatoriali. Un’occasione unica per vedere rappresentati assieme, almeno una volta, tutte gli sport praticati in polisportiva.