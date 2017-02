Il trevigiano Cesare Gumirato convocato nella nazionale giovanile di calcio a 5

VILLORBA Altra grande notizia in casa Futsal Villorba con la convocazione in nazionale giovanile di Cesare Gumirato (2000) altro orgoglio della società che sui giovani pone da anni le proprie attenzioni. Il raduno in programma a Napoli è previsto da domenica prossima 19 febbraio a giovedì 23 agli ordini del CT Carmine Tarantino. A Cesare che ha già esordito (con gol) tra l'altro in "prima squadra" in Serie B, i complimenti e un grande in bocca al lupo da tutto l'ambiente gialloblù.