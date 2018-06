Sfida GT4 europea per Villorba Corse al Nurburgring su Maserati

VILLORBA Riprende al Nurburgring la stagione internazionale della Scuderia Villorba Corse nel campionato GT4 Central European Cup. Reduce dal positivo esordio in Repubblica Ceca a Most e dai successi colti in Austria al Red Bull Ring, nel fine settimana il team veneto che fa parte di SVC The Motorsport Group affronterà il terzo round 2018 confermando due Maserati GranTurismo MC. La prima è iscritta nella classe AM per l'equipaggio composto da Giuseppe Fascicolo e Romy Dall'Antonia.

Al momento i due piloti trevigiani sono al comando proprio nella classifica della AM Cup, grazie soprattutto a due podi e all'esaltante trionfo assoluto colto in gara 1 al Red Bull Ring, dove hanno dato spettacolo insieme all'altra coppia schierata dalla squadra diretta da Raimondo Amadio: Piotr Chodzen e il figlio Antoni Chodzen, infatti, dopo aver saltato il primo impegno a Most, in Austria hanno dominato la classe Pro-Am proprio in gara 1 (conclusa anche al terzo posto assoluto) ed erano in testa pure in gara 2 quando un inconveniente li ha costretti allo stop. Per l'equipaggio polacco il Nurburgring sarà dunque un appuntamento particolarmente “caldo” in ottica di un possibile e immediato recupero. Dopo le prove libere di venerdì, sabato 30 giugno le due qualifiche da 20 minuti ciascuna sono in programma dalle 9.00, mentre gara 1 scatta alle 13.40. Domenica 1° luglio warm up dalle 8.40 e partenza di gara 2 alle 13.00. Entrambe le gare, sulla distanza di un'ora, saranno trasmesse in diretta streaming sul sito ufficiale http://central.gt4series.com .

Il team principal Raimondo Amadio dichiara: “Il terzo appuntamento del GT4 Central European Cup di scena al Nurburgring si annuncia interessante e molto competitivo. Al Red Bull Ring siamo stati protagonisti di un ottimo weekend che ci ha consegnato la leadership provvisoria in campionato. Vietato comunque abbassare la guardia, soprattutto sul tracciato tedesco. La scorsa stagione in Germania abbiamo disputato due gare positive e mi auguro che anche l'impegno di questo fine settimana possa portarci punti e soddisfazione, così da proseguire il nostro ruolino di marcia”.