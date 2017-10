Positivo finale per la scuderia Cetilar Villorba Corse nella ELMS sul circuito di Portimao

VILLORBA Obiettivo centrato a Portimao per la Cetilar Villorba Corse. Il team italiano, l'unico tricolore fra i prototipi di classe LMP2, grazie a una strategia perfetta ha concluso positivamente la stagione cogliendo il quinto posto assoluto alla 4 Ore di Portimao nel sesto e ultimo round dell'European Le Mans Series 2017.

Per i piloti Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto e Andrea Belicchi, sempre consistenti al volante della Dallara P217 durante la gara endurance disputata su uno dei tracciati più ostici dell'intero campionato, hanno così eguagliato il miglior risultato stagionale nella serie promossa dall'ACO Le Mans, dove avevano concluso quinti sotto la bandiera a scacchi anche nel benaugurante appuntamento casalingo di Monza, un mese prima di partire per la 24 Ore di Le Mans, l'appuntamento del Mondiale Endurance che rimane il fiore all'occhiello del 2017 targato Cetilar Villorba Corse.

Così commenta a fine weekend il team principal Raimondo Amadio: “Sapevamo che la trasferta portoghese presentava delle difficoltà maggiori, dovute perlopiù a un circuito impegnativo come Portimao, ma abbiamo programmato una strategia sempre efficace e dopo delle qualifiche positive, dove abbiamo colto il settimo tempo, il migliore fra le Dallara, in gara abbiamo ulteriormente guadagnato posizioni grazie anche alla costanza dei piloti, che hanno completato al meglio il lavoro di squadra. Non era affatto semplice ottenere certi piazzamenti nell'annata d'esordio in una classe combattuta e di livello come la LMP2, oltretutto su un prototipo anch'esso alla prima assoluta. La stagione è stata importante e ci ha visto debuttare brillando pure alla 24 Ore di Le Mans, concluderla con un risultato per noi così positivo è il modo più bello e ci motiverà ulteriormente nel pianificare concretamente il futuro, che riserverà diverse novità”.