Il team di Cetilar Villorba Corse pronto per Monza con Lacorte-Sernagiotto-Nasr

VILLORBA CORSE La scuderia Cetilar Villorba Corse è pronta per la 4 Ore di Monza, secondo round dell'European Le Mans Series dall'11 al 13 maggio che affronterà schierando la Dallara P217 con Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto e per la prima volta il pilota brasiliano già F1 Felipe Nasr, all'esordio nella ELMS, che si alterneranno alla guida. Il team italiano diretto da Raimondo Amadio ha preparato l'unico appuntamento casalingo della stagione, al quale la squadra tiene sempre particolarmente, con una sessione di test affrontata sul leggendario circuito brianzolo con il prototipo di classe LMP2 dai tre piloti dell'equipaggio.

Il team è reduce dall'esordio complicato di metà aprile a Le Castellet, concluso in rimonta, mentre lo scorso anno a Monza colse il quinto posto assoluto dopo aver lottato a lungo per il podio. Oltre che per la prima esperienza in un weekend di gara insieme a Nasr, la tappa italiana della ELMS sarà cruciale perché è anche l'ultimo banco di prova prima della 24 Ore di Le Mans del 16-17 giugno, dove Cetilar Villorba Corse è l'unico team tricolore fra i prototipi. Sono 43 (18 le LMP2) le vetture che prenderanno parte alla 4 Ore di Monza, che accende i motori venerdì 11 maggio con la prima sessione di prove libere. Sabato la seconda a partire dalle 9.15, mentre dalle 13.40 semaforo verde per le qualifiche. Domenica il via della gara alle 12.30, con diretta tv su SportItalia dell'ultima ora (15.30-16.30) e live streaming completo su www.europeanlemansseries.com .

Il team principal Amadio commenta alla vigilia di Monza: “Già con il test è iniziata una lunga settimana per noi, in quanto la gara di casa è uno dei momenti più 'caldi' della stagione. Quest'anno abbiamo anche l'arrivo di Felipe Nasr ad animare ancora di più il weekend. Il test è stato utile per verificare alcuni importanti aspetti emersi durante la trasferta a Le Castellet che dovranno essere risolti. Dopo la prova inaugurale, infatti, a Monza dobbiamo tutti lavorare per un risultato positivo che ci permetta di guardare con positività anche a Le Mans, appuntamento che ormai è sempre più vicino”.