Cetilar Villorba Corse svela finalmente la Dallara per la 24 Ore di Le Mans

VILLORBA Sabato 25 marzo alle ore 17.30 Cetilar Villorba Corse presenta in uno scenario di lusso come “Piazza dei Miracoli” a Pisa la stagione 2017, quella che per la prima volta la vedrà protagonista della 24 Ore di Le Mans. La scuderia veneta diretta da Raimondo Amadio svelerà la Dallara P217 e la squadra che affronteranno la leggendaria corsa endurance francese il 17-18 giugno e tutto il campionato European Le Mans Series 2017.

A togliere i veli al nuovo prototipo di classe LMP2 in livrea Cetilar, chiudendo perfettamente il cerchio del programma endurance denominato “Italian Spirit of Le Mans”, saranno i piloti titolari di questa grande avventura tutta tricolore: l'emiliano Andrea Belicchi, il trevigiano Giorgio Sernagiotto e il pisano Roberto Lacorte. Nell'ambito della Cerimonia di Presentazione, davvero unica con sullo sfondo la Torre Pendente, proprio Lacorte sarà premiato con il “Guerriero Pisano” alla presenza del sindaco Marco Filippeschi e del vicesindaco Paolo Ghezzi. Per il Comune di Pisa si tratta di uno dei più alti riconoscimenti, dedicato ai cittadini pisani che si sono distinti nel mondo contribuendo a dare lustro e ulteriore fama alla città.