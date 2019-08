Heineken Champions Cup: il Benetton Rugby inizierà la stagione contro il Leinster

E’ stato ufficializzato nelle scorse ore il calendario dell’Heineken Champions Cup 2019/2020. Il Benetton Rugby, inserito nel girone 1, comincerà il suo percorso europeo il 16 novembre a Dublino contro Leinster. La seconda giornata in programma sabato 23 novembre vedrà i Leoni fare il proprio esordio allo Stadio Monigo contro i Northampton Saints. A dicembre arriverà il doppio appuntamento contro Lione: sabato 7 gli uomini di coach Crowley voleranno in Francia mentre sabato 14, allo Stadio Monigo, si terrà la gara di ritorno. Infine il 12 e 18 gennaio le ultime due gare della fase a gironi, rispettivamente al Franklin’s Gardens contro i Saints ed in casa contro Leinster.

1ª giornata:

Sabato 16 novembre 2019, ore 15:15 – Leinster Rugby vs Benetton Rugby

Domenica 17 novembre 2019, ore 13:00 – Northampton Saints vs Lione

2ª giornata:

Sabato 23 novembre 2019, ore 14:00 – Benetton Rugby vs Northampton Saints

Sabato 23 novembre 2019, ore 16:15 – Lione vs Leinster Rugby

3ª giornata:

Sabato 7 dicembre 2019, ore 13:00 – Northampton Saints vs Leinster Rugby

Sabato 7 dicembre 2019, ore 14:00 – Lione vs Benetton Rugby

4ª giornata:

Sabato 14 dicembre 2019, ore 17:15 – Leinster Rugby vs Northampton Saints

Sabato 14 dicembre 2019, ore 13:45 – Benetton Rugby vs Lione

5ª giornata:

Sabato 12 gennaio 2020, ore 13:00 – Leinster Rugby vs Lione

Sabato 12 gennaio 2020, ore 13:00 – Northampton Saints vs Benetton Rugby

6ª giornata:

Sabato 18 gennaio 2020, ore 14:00 – Lione vs Northampton Saints

Sabato 18 gennaio 2020, ore 14:00 – Benetton Rugby vs Leinster Rugby

Quarti di finale: 3/4/5 Aprile 2020

Semifinali: 1/2/3 Maggio 2020

Finale: Sabato 23 Maggio 2020 – Stade de Marseille