Non c'è storia in Ungheria: nell'andata dei preliminari di Champions vince l'Imoco

CONEGLIANO Trasferta vincente nell’andata del turno preliminare di Champions League per l’Imoco Volley vicecampione in carica, che in Ungheria non ha avuto difficoltà a sbarazzarsi delle campionesse magiare del Linamar, giocando senza Fabris e Bricio. Una trasferta dove è risultato forse per le Pantere più faticoso il viaggio (partite domenica, rientrano mercoledì) rispetto alla partita che si è rivelata un allenamento o poco più. Un 3-0 che mette una seria ipoteca sulla qualificazione che dovrà essere suggellata sabato sera (ore 20.30, prevendita già attiva on line sul sito imocovolley.it) nel match di ritorno al Palaverde.

Coach Santarelli per il debutto europeo schiera il sestetto con capitan Wolosz al palleggio, Nicoletti opposto, Danesi e De Kruijf centrali, la coppia USA Easy e Hill inbanda, libero De Gennero. Avvio debordante della squadra gialloblù, un dominio a tratti imbarazzante del primo set: pronti-via ed è 11-1 per le Pantere, poi addirittura 18-1 tra una fast a terra confezionata dalla coppia Wolosz-De Kruijf, gli aces di Kim Hill (ben 4 nel set) e le difese di De Gennaro concretizzate da tutte le attaccanti di coach Santarelli. Il finale da record (25-4) è firmato da Anna Nicoletti per la gioia del manipolo di tifosi coneglianesi arrivati anche fin in Ungheria per testimoniare la loro passione.

Il Linamar del coach italiano Salomoni nel secondo set dà qualche soddisfazione in avvio ai suoi tifosi e parte addirittura in vantaggio per (4-2) con un paio di colpi vincenti della croata Mlinar che esaltano il pubblico di casa. Ci vuole poco però per Wolosz e compagne per riprendere il comando: De Kruijf domina sotto rete, Megan Easy e Danesi murano con facilità, Nicoletti e una scatenata Hill bombardano il muro magiaro e dopo il sorpasso sul 6-5 l’Imoco vola via di nuovo. Entra anche Cella in battuta, le Pantere scappano via con Nicoletti (18-9), poi spazio anche per Fiori, e senza colpo ferire l’Imoco incamera facilmente anche il secondo parziale per 25-10.

Nel terzo set fa il suo debutto in gialloblù la centrale Laura Melandri che va subito a murare per il vantaggio 5-2 delle Pantere, che vogliono chiudere più in fretta possibile. La giovane Petovari piazza due colpi che danno un po’ di respiro alle padrone di casa, capaci di pareggiare a quota 6. E’ il set più equilibrato, l’Imoco si trova vicina la squadra ungherese fino al 12-9 con il Linamar che ha preso fiducia e riesce addirittura a pareggiare ancora con Mlinar e Petovari. Basta però stringere un po’ le maglie per le Pantere che con Hill e Danesi (4 muri totali) tornano a marciare spedite. Un muro di Dobie su Easy e un ace di Mlinar tengono ancora viva la squadra di Bekecsabai che sale a -3 (18-15), ma Melandri sistema ancora le cose a muro mentre entra anche la greca Papafotiou, già vista per uno sprazzo nel primo set, assieme ad Elisa Cella e Silvia Fiori. Nonostante le rotazioni dalla panchina, l’Imoco non si scompone e conferma la sua netta superiorità chiudendo con un colpo di Danesi e portando a casa (25-17) il secondo 3-0 in tre giorni dopo quello in campionato con la Pomì.

Mercoledì il rientro a Conegliano, sabato la formalità del match di ritorno che però sarà una gustosa occasione per i tifosi del Palaverde di riabbracciare le Pantere e salutare i nuovi arrivi per la prima volta in campo di fronte al pubblico amico. Coach Santarelli a fine gara: “Difficile commentare una gara così, pero’ dovevamo vincere e l’abbiamo fatto giocando la nostra pallavolo contro un’avversaria che comunque nel terzo set ha fatto vedere buone cose. Abbiamo ipotecato la qualificazione giocando in maniera semplice, ma molto efficace e specie all’inizio tutto girava alla perfezione, a partire da un’ottima battuta. Brave le ragazze a interpretare bene la partita e ora vedremo sabato di completare l’opera con la qualificazione al prossimo turno”.