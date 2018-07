Termina il Benetton Rugby Summer Camp in Ghirada: un successo con ben 65 bambini

TREVISO Si è concluso sabato la prima edizione del Benetton Rugby Summer Camp svolto presso l’impianto sportivo de “La Ghirada” a Treviso. Cominciato lo scorso 15 luglio, il camp ha visto ben 65 bambini di età compresa tra i 9 e i 14 anni provenienti dal Veneto e non solo. Tantissime le attività svolte dai campers lungo il corso della settimana: dalle lezioni di rugby insieme agli allenatori e giocatori del Benetton Rugby a quelle di pallacanestro senza ovviamente tralasciare gli altri sport come la pallavolo, il golf e persino la boxe seguiti dalla campionessa europea, nonché Red Panthers, Flavia Severin e il Judo con la campionessa Donata Burgatta.

Per i partecipanti non sono mancati anche i momenti di svago in piscina e la visita al parco acquatico di Jesolo, il migliore di Italia, dove è stato possibile trascorrere un’intera giornata all’insegna del divertimento approfittando delle numerosissime attrazioni presenti. Un vero successo insomma che il Benetton Rugby vorrà senza dubbio replicare il prossimo anno, invitandovi intanto allo stage gratuito che si terrà in Ghirada dal 3 al 7 settembre dalle 9 alle 12.

Gallery