Christmas Cup 2019, vince il Calciotto Treviso: Torino sconfitta 3-1

E' di Treviso il primo trofeo stagionale con la Rappresentativa Calciotto TV che supera 3-1 la Reer Torino. La squadra del team manager Massimiliano Cattarin capitanata da Souhail Boutbila fa valere la maggior esperienza internazionale con una prestazione in crescendo che non lascia scampo ai piemontesi.

Bella partita tra due squadre di livello assoluto. Primo tempo molto tattico ed equilibrato con i trevigiani che trovano il gol solo nel finale di frazione con il tap-in di Volpato su punizione di Cagnin. Nella ripresa la Reer, vice-campione d'Italia in carica, prova a forzare ma è sempre Treviso ad avere le occasioni più pericolose e la doppietta di Chiarolanza chiude i giochi. “Il primo tempo è stato come giocare a scacchi con il Mister della Reer!” dichiara Cattarin. «Devo fare i complimenti ai nostri ragazzi: oggi sono stati incredibili nel mettere in pratica quanto richiesto. Come Società cominciamo ad avere un bagaglio di esperienza a livello nazionale ed internazionale importante e la crescita è la naturale conseguenza: abbiamo degli obiettivi molto chiari. Avanti tutta». Questa la rosa dei trevigiani che hanno portato a casa la coppa: Deliu, Olivieri, Boutbila, De Santis, Tramacere, Toffoli, Frattin, Chiarolanza, Menegon, Volpato, Cagnin, Giordano, Bolgan e Cuva.