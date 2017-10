"Christmas Cup": prima di volare in Russia il Calciotto Treviso sfida la temibile Lazio

MORGANO Entra nel vivo la stagione del Calciotto TV, l’unico movimento di calcio a 8 di Treviso e provincia. Con un Campionato che si fa sempre più avvincente è tempo di pensare anche alla Rappresentativa, già Campione d’Italia CSEN 2017 e autentico fiore all’occhiello del movimento. Al comando come sempre il Team Manager Massimiliano Cattarin, pronto a guidare la sua squadra in Italia e in Europa, con la trasferta in Russia in programma nel 2018.

Partiamo dall’evento più importante in programma: a maggio prossimo sarete in Russia nel più grande evento al mondo di calcio a 8...

"Sarà un’esperienza fantastica, la Continental Football League è la massima espressione del calcio a 8 a livello globale, con i più importanti team del panorama internazionale. Dimentichiamoci gli amatori, lì siamo a livelli quasi professionistici ed esserci è motivo di orgoglio. Credo sarà una grande opportunità per me, per la società e per i ragazzi che verranno selezionati"

Perché portare un campionato amatoriale a questi livelli?

"Bisogna fare una premessa. Il campionato a livello locale lo può fare chiunque, poi come sempre c’è chi come la nostra società sportiva cresce ogni anno e si migliora offrendo sempre più servizi e professionalità ai ragazzi e alle squadre, e chi invece fa le cose per fine di lucro senza neanche rispettare le normative e approfittandosene della buona fede dei giocatori. Noi abbiamo una nostra etica frutto di decenni di esperienza sportiva agonistica a livello internazionale e ci piace poter offrire, oltre ad un campionato sempre più competitivo ed organizzato, anche la possibilità di sognare. Vivere certe esperienze per un amatore, credo sia qualcosa di unico e forse irripetibile e chiunque giochi a calcio sogna di provare almeno una volta nella vita certe emozioni"

A dicembre affronterete a Morgano la S.S.Lazio Calcio a 8...

"La Christmas Cup del 16 dicembre sarà un’occasione fantastica contro una società importante e di fama internazionale come la S.S.Lazio Calcio a 8. Si è instaurato un ottimo rapporto tra i due club e il match di dicembre sarà un bel banco di prova per Treviso, ma anche una giornata di festa e di promozione per il calcio a 8. Invitiamo tutti i tifosi ed appassionati a venire a Morgano a tifare Treviso"

Cosa vuol dire vestire la maglia della Rappresentativa Calciotto TV?

"Deve essere un orgoglio per i giocatori ma è anche una responsabilità, rappresentiamo una città ed una provincia intera ed è per questo che da sempre, oltre ai valori tecnici, sono determinanti i valori morali e disciplinari perché sono le basi sulle quali è improntato tutto il nostro lavoro. Affronteremo le prossime sfide con la consapevolezza del valore e della superiorità tecnica dei nostri avversari, ma orgogliosi di esserci e di potercela giocare a viso aperto: è successo così quest’anno in Spagna dove abbiamo vinto ed anche nelle Marche dove ci siamo cuciti lo scudetto sul petto. Orgogliosi di rappresentare Treviso in Italia e nel mondo! Come diciamo sempre: noi ci siamo!".