Ciclismo: Zumerle vola al Giro delle Fiandre Juniores

ORMELLE Weekend impegnativo per il Borgo Molino Rinascita Ormelle, categoria juniores e allievi. Gli juniores saranno impegnati in un doppio appuntamento in Lombardia e Veneto la domenica a Cantù e poi a San Martino di Lupari il Lunedì di Pasquetta. Gli allievi invece correranno a Vazzola alle 15,00. Soddisfazione per la convocazione di Emanuele Zumerle per il Giro delle Fiandre junores con la selezione della Fci di Treviso.

"Abbiamo accettato di buon grado la scelta fatta da Marzo Zen, che fa parte della Struttura Tecnica Nazionale - illustra Christian Pavanello - di selezionare Emanuele Zumerle all'interno della rappresentativa dei cinque corridori juniores che correranno la classica al giro delle Fiandre. Una esperienza fondamentale per la crescita dei giovani, per misurarsi con gli atleti di altre nazionalità in un percorso molto impegnativo e soprattutto su un tracciato che fa parte delle gare monumento del ciclismo. Sicuramente per Zumerle un appuntamento che difficilmente potrà dimenticare". Pasqua e Pasquetta insomma all'insegna di grandi eventi per il gruppo guidato da Pietro Nardin. Tutto lo staff della Borgo Molino Rinascita Ormelle augura Buona Pasqua al mondo del ciclismo.