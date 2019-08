Ceneda: Zanoncello e Marchiori firmano la doppietta sul Circuito dell'Assunta

Si è chiuso in parata per la Zalf Euromobil Désirée Fior il Circuito dell'Assunta numero 58 andato in scena come da tradizione nel giorno di Ferragosto sull'anello di Ceneda, a Vittorio Veneto.

Una prova veloce e molto combattuta quella che si è decisa a 10 tornate dal termine quando, a prendere in mano la situazione, sono stati Enrico Zanoncello, Leonardo Marchiori e Alex Tolio che con una progressione bruciante sono riusciti ad evadere dal gruppo. L'unico a resistere al forcing delle maglie bianco-rosso-verdi e a restare sulla scia dei ragazzi diretti da Luciano Rui è stato Elia Menegale (Delio Gallina); l'epilogo della classica trevigiana ha visto Enrico Zanoncello e Leonardo Marchiori allungare ulteriormente al suono della campana e giungere così a braccia alzate tra gli applausi del pubblico. Sono giunti poi Alex Tolio (quarto), Matteo Baseggio (sesto) e Gregorio Ferri (settimo).

Una Zalf Euromobil Désirée Fior brillante protagonista quella applaudita a Ceneda che aveva tentato la fuga sin dall'inizio con Kevin Bonaldo e poi con l'azzurro Gregorio Ferri prima della sortita a quattro che si è rivelata decisiva. Domani i ragazzi dei patron Gaspare Lucchetta ed Egidio Fior saranno al via dell'immancabile appuntamento di Capodarco (Fm) mentre domenica sarà la volta della sfida di Scomigo (Tv): due prove molto impegnative che chiameranno a raccolta i migliori grimpeur del panorama nazionale ed internazionale a cui si aggiungerà l'appuntamento sul circuito pianeggiante di Guazzora (Al) in programma sabato 17 agosto.