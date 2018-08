Ciclismo allievi: Ursella a segno a Faè di Oderzo!

ODERZO Correre in casa fa bene agli atleti del Borgo Molino Rinascita Ormelle. E Lorenzo Ursella non finisce di stupire. Dopo il trionfo ai tricolori su pista in Piemonte, con il bronzo nella specialità del keirin, eccolo vincere anche nella gara di Faè di Oderzo, organizzata in casa con la collaborazione con Gli Sportivi del Ponte che l’8 dicembre mettono in cantiere la prova internazionale di ciclocross.



Un bilancio ottimo insomma, finora quello degli allievi guidati in modo sapiente da Andrea Toffoli. E dopo l'apertura con il botto per gli juniores per la cronosquadre al Giro del Nord Est, gara nella quale sono stati battuti i migliori team italiani, nella terza e ultima tappa Simone Raccani si è rivelato corridore di punta tra i giovani. Settimo all’arrivo di Sauris e quarto in classifica generale, a pochi secondi da Piccolo, neo tricolore a crono e secondo tra i giovani nella classifica dei giovani. Prossimo impegni per domenica prossima per la Noventa - Enego, mentre si correrà, sempre per gli juniores il 18 e il 19 la Coppa Linari a Borgo a Buggiano in Toscana e poi domenica a Seren del Grappa e nel mantovano. Gli allievi invece correranno domenica a Scorzè, con partenza alle ore 15,00.