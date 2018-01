Ciclismo: Zalf continua la preparazione invernale in vista della prossima stagione

CASTELFRANCO VENETO Il ritiro invernale sulle strade della Marca trevigiana prosegue a ritmo spedito per i ragazzi della Zalf Euromobil Désirée Fior che in questi giorni stanno completando senza ritardi il programma di allenamento fissato dai ds Gianni Faresin e Luciano Rui.

Ma il primo collegiale del 2018 ha consentito ai ragazzi con la casacca invernale "total black" di prendere confidenza con il nuovo materiale tecnico consegnato da tutti i partner del team ed in particolare con le nuovissime Pinarello Dogma F10 fornite dalla nota casa costruttrice trevigiana.

"Sono delle biciclette che non hanno bisogno di presentazioni: già negli scorsi anni con Pinarello abbiamo potuto pedalare al massimo della nostre potenzialità e la F10 di quest'anno è ancora una volta un mezzo di altissimo livello. Leggera, reattiva, precisa e affidabile oltre che bella da ammirare" ha sottolineato il campione italiano elitè, Gianluca Milani. "In questo ritiro tutto è andato come avevamo programmato: ci siamo allenati con continuità e la condizione fisica di tutto il gruppo è in netta crescita. I nuovi arrivati si sono inseriti nel gruppo e il feeling tra ragazzi e con lo staff è davvero ottimo".

Soddisfatti del lavoro svolto anche i tecnici della Zalf Euromobil Désirée Fior, Gianni Faresin e Luciano Rui: "Manca ormai poco più di un mese alle prime gare della stagione ed era importante sfruttare al massimo questa settimana per alzare il livello della preparazione e per forgiare lo spirito di squadra che ci consentirà di restare uniti anche di fronte alle tante difficoltà che si possono incontrare lungo l'intera annata agonistica".