Borgo Molino: ottava vittoria stagionale a Besnate

Ottava vittoria stagionale per il Borgo Molino Rinascita Ormelle. A mettere il sigillo sull’ultima prova dell’annata 2018 è stato Marco Grendene che ha trionfato a Besnate, in Lombardia.

Una vittoria d’autorità che segna la chiusura di un anno che ha comunque regalato buoni risultati al team guidato da Cristian Pavanello e Carlo Merenti. Un terzo posto al campionato italiano a cronometro e la maglia di campioni regionali sempre contro il tempo, con Simone Raccani, l’esperienza di Marco Grendene, corridore maturo al secondo anno, vittorie di prestigio in salita o su percorsi di difficile interpretazione tecnica, maglie azzurre e i giovani acquisti fatti dalla coppia dei diesse e che comunque hanno prodotto vittorie e piazzamenti, fanno chiudere un anno buono alla società di Ormelle. Ed ora il presidente del Borgo Molino Rinascita Ormelle, Pietro Nardin può dare ufficialmente il "rompete le righe" ad atleti e staff tecnico per la stagione 2018. Nel frattempo si continuerà con il ciclocross in vista della preparazione per l’annata 2019, con un quarto posto ottenuto a Cles, nell’internazionale di Master Cross del Trofeo Triveneto, da Davide De Pretto e in attesa della serata finale di chiusura della stagione, come sempre gestita dal vice presidente Marco Bonaldo, assieme a corridori, dirigenti, genitori. Ottima anche la stagione degli allievi guidati da Andrea Toffoli, che ha portato a segno per ben dieci volte i propri corridori, in gara anche dal percorso tecnico difficile e impegnativo.