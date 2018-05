Ciclismo: Samuele Battistella firma il poker a Botticino

CASTELFRANCO VENETO E' una spettacolare doppietta quella messa a segno dalla Zalf Euromobil Désirée Fior sul traguardo di Botticino. A firmare la quarta affermazione personale del 2018 è stato Samuele Battistella che ha preceduto di una manciata di secondi il compagno di squadra Edoardo Faresin. Quinto posto, invece, per Aldo Caiati.

Una straordinaria progressione quella che ha permesso all'atleta rossanese classe 1998 di fare la differenza sull'erta conclusiva del Gp Valverde dopo che il team bianco-rosso-verde aveva controllato con autorevolezza tutte le fasi della gara. "Sono felice di essere riuscito a vincere su questo strappo: si tratta di una importante conferma in vista della Corsa della Pace e del prossimo Giro Under 23" ha spiegato Battistella che ha dedicato il successo ai compagni di squadra. "Ora posso concentrarmi con entusiasmo sulle due importanti gare a tappe che mi attendono e nelle quali spero di poter essere protagonista per ripagare la squadra della fiducia che ha riposto in me".