Ciclismo: Alberto Dainese regala l'argento al team Zalf

CASTELFRANCO VENETO Il Campionato Italiano Under 23 di Taino (Va) si chiude con una medaglia d'argento per la Zalf Euromobil Désirée Fior grazie alla straordinaria prova offerta da tutto il team diretto da Gianni Faresin e Luciano Rui e allo sprint di Alberto Dainese.

Una prova, quella andata in scena sulle strade del Lago Maggiore che ha confermato le attese rivelandosi imprevedibile, nervosa ed incerta sino agli ultimi chilometri. I ragazzi di patron Gaspare Lucchetta e di Egidio Fior però sono stati bravi ad interpretare al meglio questo Campionato Italiano forzando il ritmo sin dalla seconda tornata e riuscendo a portare via un gruppo forte di una quarantina di unità del quale facevano parte Pasquale Abenante, Samuele Battistella, Alberto Dainese ed Edoardo Faresin.

Questa è l'azione che ha deciso il tricolore 2018, mentre nella bagarre degli ultimi 30 chilometri prima è stato Samuele Battistella a tentare la sortita e poi ci ha pensato un generosissimo Pasquale Abenante ad incendiare le polveri sul circuito caratterizzato dal Tainenberg. Il salernitano della Zalf Euromobil Désirée Fior prima è uscito in avanscoperta in compagnia di Affini, Baseggio e Colonna e, poco prima del suono della campana, ha tentato l'allungo solitario. Il coraggio di Abenante, però, non è stato premiato e, quando i migliori di giornata sono tornati sotto all'alfiere del team trevigiano è stato il mantovano Affini a sorprendere tutti. Appena 9" il vantaggio del portacolori della formazione continental olandese Seg Racing Academy sui più immediati inseguitori che sono stati regolati nettamente allo sprint da un brillantissimo Alberto Dainese.