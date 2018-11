Ciclismo: Matteo Baseggio completa la rosa della Zalf 2019

E' l'arrivo del vicentino di Romano d'Ezzelino Matteo Baseggio a completare in maniera definitiva l'organico della Zalf Euromobil Désirée Fior 2019.

Il forte passista-veloce, classe 1998, che ha tutte le carte in regola per essere un uomo fondamentale per la crescita del gruppo allestito dai patron Gaspare Lucchetta ed Egidio Fior in vista della prossima stagione, arriva dalla Work Service dove già da juniores aveva ottenuto i suoi successi più belli. Esperienza, affidabilità e ottima visione di corsa sono le caratteristiche principali del ragazzo che porta a 17 il numero degli elementi a disposizione dei ds Gianni Faresin e Luciano Rui.

«Matteo è uno di quegli uomini che sono sempre presenti nei momenti più difficili della corsa. In questi anni ha maturato esperienze importanti e siamo convinti che possa assicurare ulteriore sicurezza al gruppo dei giovani - ha spiegato il ds Gianni Faresin che già guarda alla preparazione invernale - Con tutti i ragazzi abbiamo iniziato nelle scorse settimane gli allenamenti in palestra. E' importante partire con il piede giusto per essere competitivi sin dalle prime gare della nuova stagione proprio come abbiamo fatto nel 2018. Il gruppo è già molto unito, si respira entusiasmo e voglia di fare e queste sono delle belle premesse in vista della lunga annata agonistica che ci attende». Questo l'organico della Zalf Euromobil Désirée Fior 2019 che vede tra i nuovi arrivati: Matteo Baseggio, Kevin Bonaldo, Alex Tolio, Marco Frigo, Marco Landi, Francesco Messieri, Marco Negrente, Riccardo Verza ed Enrico Zanoncello. Riconfermati invece: Pasquale Abenante, Aldo Caiati, Edoardo Faresin, Edoardo Ferri, Gregorio Ferri, Leonardo Marchiori, Andrea Pietrobon e Matteo Zurlo.