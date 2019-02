Ciclismo: svelata la nuova squadra del team Zalf Euromobil Désirée Fior 2019

E' stata presentata giovedì mattina, 14 febbraio, nella consueta location dell'Hotel Fior di Castelfranco Veneto la rosa 2019 della Zalf Euromobil Désirée Fior.

Alla tradizionale vernice sono intervenuti oltre al presidente della Provincia di Treviso, nonchè primo cittadino di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon e all'assessore allo sport castellano, Gianluca Didonè anche il presidente del Comitato Regionale Veneto della FCI Igino Michieletto. «Questa è una realtà che ci rende orgogliosi di essere trevigiani» ha sottolinato Marcon che ha voluto complimentarsi con i patron Gaspare Lucchetta ed Egidio Fior per l'attività che ormai da 40 anni rappresenta una eccellenza della Marca Trevigiana. «Le tante vittorie ottenute negli anni ma soprattutto i tanti ragazzi che attraverso questa squadra sono diventati uomini di successo fanno della Zalf Euromobil Désirée Fior uno degli esempi sportivi più brillanti del panorama internazionale». E la 37^ stagione del sodalizio fondato nell'ormai lontano 1982, si è aperta con la consapevolezza di aver superato il muro dei 1.000 successi su strada ma, soprattutto, con la soddisfazione di aver condotto al professionismo ben 100 atleti.

«Sono numeri che sommati agli 8 titoli mondiali, al titolo europeo e alle 25 maglie tricolori danno il senso di quanto siamo riusciti a costruire in tutti questi anni. Il primo grande grazie va alle famiglie Lucchetta e Fior che con lungimiranza hanno dato vita a questa realtà; il secondo grazie bisogna dirlo a tutti quei ragazzi che con passione hanno vestito la nostra maglia onorandola in ogni momento e compiendo delle imprese che sono rimaste nell'antologia del ciclismo italiano» ha sottolineato il team manager Luciano Rui. A tenere a battesimo la nuova rosa composta da 17 unità è stato proprio uno dei grandi talenti maturati tra le fila della Zalf Euromobil Désirée Fior: il friulano Daniele Pontoni che, grazie al titolo iridato conquistato nel ciclocross a Leeds nel 1992, è entrato di diritto nella hall of fame della società trevigiana. «Qui ho trascorso i miei anni più belli. Non solo per i successi che insieme alle straordinarie persone che costituivano questa società sono riuscito a conquistare ma soprattutto perchè qui sono diventato un uomo e un atleta. Ritornare qui oggi mi ha fatto capire che buona parte del Daniele Pontoni che tutti oggi conoscono è cresciuto e si è forgiato proprio da queste parti» ha confidato Daniele Pontoni che nell'inverno 2018/2019 con i suoi ragazzi della DP66 ha ottenuto il titolo di Campione d'Italia ciclocross per società. «Per questo agli atleti che vestiranno questa maglia nel 2019 voglio dire che non sono arrivati qui per caso ma perchè significa che hanno dimostrato di avere dei talenti non comuni. Qui, grazie al lavoro dello staff della Zalf Euromobil Désirée Fior, avranno la possibilità di crescere e mettere a frutto le proprie qualità». Una stagione ricca di sfide quella che attende ancora una volta protagonista sulla strada la Zalf Euromobil Désirée Fior: «Quest'anno il panorama dilettantistico italiano potrebbe cambiare sensibilmente a causa della presenza delle formazioni continental anche nelle gare regionali. Noi abbiamo scelto di non abbandonare la strada che ci ha permesso di far crescere gradualmente tanti buoni atleti ma, inevitabilmente, dovremo comunque dimostrare di essere al livello dei team che corrono spesso con i professionisti» ha spiegato il ds Gianni Faresin. «Abbiamo tutte le carte in regola per riuscirci: la preparazione invernale si è svolta senza intoppi e possiamo contare su di una rosa completa e di alta qualità. Ancora una volta, ne siamo convinti, sarà la compattezza e lo spirito di squadra a permetterci di fare la differenza».

La presentazione che ha riscosso un enorme seguito. «Per una realtà come la nostra è fondamentale restare al passo con i tempi: oggi lo sport va ben oltre la semplice competizione ed è un motivo per ispirare ed aggregare le persone» hanno concluso patron Gaspare Lucchetta ed Egidio Fior. «La nostra mission è sempre stata quella di far crescere i migliori giovani atleti e accompagnarli con successo nella massima categoria, questo sarà il nostro principale obiettivo anche in questo 2019». Già programmato, infine, il debutto su strada che vedrà la Zalf Euromobil Désirée Fior impegnata in gara il prossimo 23 febbraio alla Coppa San Geo, in terra bresciana, e nella classica toscana Firenze-Empoli. Domenica 24 febbraio, invece, sarà la volta del Gp De Nardi in programma sul circuito di Castello Roganzuolo.