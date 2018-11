Due nuovi arrivi in casa Zalf: sono i bolognesi Landi e Messieri

La Zalf Euromobil Désirée Fior 2019 che si riunirà quest'oggi a Castelfranco Veneto per il primo briefing della nuova stagione sarà una rosa al gran completo e desiderosa di ben figurare.

Gli ultimi due innesti che vanno a completare il quadro disegnato dal team manager Luciano Rui e dal direttore sportivo Gianni Faresin per la stagione 2019 sono i bolognesi Marco Landi e Francesco Messieri. Due atleti classe 1996 che avranno il compito di rinforzare e infondere esperienza al gruppo di giovani talenti su cui la dirigenza trevigiana ha deciso di scommettere. «Per il 2019 avremo a disposizione una formazione con un'età media molto bassa e per questo vi era la necessità di inserire alcuni elementi di esperienza in grado di fare da punti di riferimento in gara ed in allenamento - ha sottolineato il team manager Luciano Rui - Landi e Messieri è quanto di meglio potevamo chiedere per questo ruolo: sono due ragazzi seri e con le idee molto chiare. In gara sanno sempre essere protagonisti e molto spesso li abbiamo visti grandi protagonisti senza paura di andare all'attacco. Saranno loro i "registi" della squadra targata 2019."