Zalf Euromobil Désirée Fior pronta a svelarsi: la nuova squadra è al completo

CASTELFRANCO VENETO La Zalf Euromobil Désirée Fior è ormai pronta a svelarsi al grande pubblico: in vista della stagione 2018, infatti, nel quartier generale di Castelfranco Veneto fervono i preparativi.

Oltre agli allenamenti su strada sotto la direzione di Gianni Faresin e Luciano Rui, per i 16 atleti della formazione trevigiana è arrivato il tempo di testare i nuovi materiali in vista del debutto su strada e di sottoporsi al rito delle foto di inizio stagione. Tante le novità preparate dal team, ma ancora tenute in serbo dalla compagine bianco-rosso-verde, che saranno svelate ai media e agli addetti ai lavori il prossimo martedì 20 febbraio nel corso della conferenza stampa di presentazione che si terrà presso l'Hotel Fior di Castelfranco Veneto.

"Il gruppo è pronto per le nuove sfide che ci attendono su strada a partire dal 24 febbraio prossimo: quest'anno possiamo contare su di un gruppo giovane e molto unito che, con tanto entusiasmo avrà la possibilità di ambire a qualsiasi traguardo" ha spiegato il team manager Luciano Rui. "Dal punto di vista atletico i ragazzi hanno evidenziato un'ottima forma, frutto del prezioso lavoro che abbiamo svolto in questi mesi" ha aggiunto il ds Gianni Faresin. "Tutti quanti stanno dando il massimo per ben figurare sin dalla prima prova della stagione, questa è la strada giusta per affrontare una nuova annata da protagonisti, all'altezza della storia e del blasone del nostro team".