Ciclocross: doppio successo nel weekend per il Borgo Molino Rinascita Ormelle

Continua il momento propizio per il Borgo Molino Rinascita Ormelle anche d’inverno. La squadra, diretta da Cristian Pavanello e Carlo Merenti, e presieduta da Pietro Nardin si sta misurando in questo inverno, nel ciclocross, specialità del ciclismo per la quale il team trevigiano nel 2005 vinse anche un campionato mondiale juniores, con Davide Malacarne.

Nelle due prove altoatesine di Silandro e Bolzano di sabato e domenica del Trofeo Triveneto doppia vittoria di Davide De Pretto che domenica su domenica sta migliorando le proprie prestazioni nel circo del fango. De Pretto, specialista del ciclocross sta così preparando al meglio anche la stagione su strada per esordire con i coloro grigio verdi del Borgo Molino Rinascita Ormelle

