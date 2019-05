A Cittadella arriva la quinta vittoria per Enrico Zanoncello della Zalf Fior

Il traguardo di Cittadella (Pd) ha premiato ancora una volta la Zalf Euromobil Désirée Fior: la formazione bianco-rosso-verde ha dominato l'Alta Padovana Tour dal primo all'ultimo colpo di pedale offrendo un'altra magistrale prova corale. A finalizzare il lavoro dei ragazzi diretti da Gianni Faresin e Luciano Rui è stato lo sprinter veronese Enrico Zanoncello che con una straordinaria progressione ha preceduto nettamente tutti gli avversari e ha conquistato così la sua quinta affermazione stagionale, l'ottava per il sodalizio presieduto dai patron Gaspare Lucchetta ed Egidio Fior. "Anche oggi i ragazzi hanno corso in maniera impeccabile: nell'azione più importante di giornata, una fuga a 13, eravamo presenti con ben quattro atleti e, quando il gruppo è tornato compatto, il nostro treno ha guidato le operazioni sin sul traguardo. Questo è lo spirito Zalf e, con questa unione, questo gruppo potrà regalarci ancora tante soddisfazioni sino a fine stagione" ha spiegato il ds Luciano Rui.



"Questo successo è dedicato interamente a questa splendida squadra: siamo un gruppo di amici sia in gruppo sia quando scendiamo di bici. L'intesa tra di noi è straordinaria ed davvero divertente correre così: anche oggi i miei compagni mi hanno dato fiducia e io ho dato del mio meglio per regalare a tutti un'altra bella vittoria" ha aggiunto Enrico Zanoncello. Domenicala Zalf Euromobil Désirée Fior tornerà in gruppo in occasione della Coppa Varignana in programma ad Osteria Grande (Bo) e al Gp Industrie del Marmo di Carrara, due prove che lo scorso anno premiarono le maglie bianco-rosso-verdi rispettivamente con Samuele Battistella e Gregorio Ferri.