Cividale del Friuli: la cronosquadre è della Borgo Molino Rinascita Ormelle

ORMELLE Porta bene il Friuli Venezia Giulia al Team Borgo Molino Rinascita Ormelle. Il team trevigiano che da alcuni decenni ha una affiliazione anche in Friuli, ha vinto venerdì la cronometro a squadre della prima edizione del Giro del Nord Est, organizzata dal team Danieli. Una cronometro molto tecnica, 25 chilometri di difficile interpretazione ma che i cinque ragazzi guidati in ammiraglia da Cristian Pavanello, hanno sapientemente saputo dominare. La prima frazione del Giro del Nord Est contro il tempo si è disputata a Cividale del Friuli, in un tracciato come abbiamo già sottolineato, molto complesso. A spuntarla sul Team Danieli e sulla Assali Steffen Cipollini sono stati Marco Grendene, Simone Raccani, terzo domenica scorsa alla gara nazionale trevigiana di Arcade, Davide Cattelan che veste la maglia rosa "Danieli" di leader e anche quella dei giovani , Alberto Leoni, Emanuele Zumerle. Tanti i piazzamenti per il team Borgo Molino Rinascita Ormelle e quattro le vittoria.



Dicevamo del Friuli. Poche settimane fa ancora una vittoria, sempre in un giro del Friuli a tappe e sempre in una cronosquadre, specialità da sempre coltivata dalla società grigio - verde. Anche al Giro del Friuli la maglia di lease dei giovani l'aveva vestita Simone Raccani. Le tappe successive del Giro del Nord Est saranno la Buttrio - Buttrio con otto volte la scalata al castello e gran finale domenica con arrivo in salita nella Udine - Sauris. Ricordiamo che la tappa a cronometro è stata vinta dal Borgo Molino Rinascita Ormelle a quasi 51 di media.