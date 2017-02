Vittoria facile per l'Imoco Volley: le Pantere asfaltano il Club Italia 3 set a 0

TREVISO Trasferta facile per le Pantere deil'Imoco Volley sempre più protagoniste del campionato femminile di pallavolo. Anche in questa domenica le campionesse in carica hanno dimostrato una grande condizione fisica e tecnica che ha permesso loro di superare senza troppa fatica il Club Italia Crai.

La squadra padrona di casa ha cercato di opporre resistenza nei primi due set, finiti con il parziale di 23-25 e 22-25. Nel set decisivo però l'Imoco è letteralmente salita in cattedra e in pochi minuti ha chiuso la pratica con un sonoro 11-25. Partita apparentemente facile, anche se le giocatrici di Conegliano sono state molto brave a rimanere sempre concentrate, soprattutto nelle fasi finali dei primi due set, portando a casa il risultato in volata. Straordinaria la prova di Ortolani e Robinson che hanno chiuso il match con 16 e 7 punti a testa. Grazie a questa vittoria l'Imoco rimane saldamente in testa alla classifica.