Imoco Volley torna in campo: domenica nuova sfida in casa del Club Italia

Imoco Volley domenica al Centro Pavesi di Milano alle ore 17 (arbitri Zingaro e Brancati) per l'ottava giornata di ritorno di A1 con il Club Italia. E' un "testa-coda" visto che le Pantere sono al primo posto in classifica con 46 punti mentre le azzurrine sono fanalino di coda con 2 punti. All'andata al Palaverde l'Imoco vinse 3-1.

La diretta del match sarà visibile su Lvf Tv in video streaming a pagamento e diretta su Radio Conegliano. Aggiornamenti sulla pagina FB e Instagram di Imoco Volley., Differita tv lunedì alle 22.30 su CafèTV24 (canale 95 del digitale terrestre). Anna Danesi, centrale dell'Imoco, ha iniziato la sua carriera proprio nel Club Italia e commenta la gara con queste parole: «E' certamente una bella emozione, tanti ricordi di un'esperienza per me importante che mi ha lanciato e poi permesso di arrivare in un top club come Conegliano. Al Centro Pavesi è iniziato il mio percorso ad alto livello, è stato un periodo di tanto lavoro e tanti sacrifici, ma da questi poi ho raccolto i frutti come dimostrano gli anni passati qui all'Imoco e con la Nazionale». Che consigli puoi dare alle "azzurrine" che affronterete domenica? «So che è abbastanza dura lì al Pavesi, ma consiglio alle ragazze di sfruttare al meglio questa esperienza perché a me è servita molto e con il sacrificio poi si ottengono i risultati. Alcune di loro sono già state in Nazionale e hanno giocato il Mondiale in Giappone, sono grandi talenti e auguro a tutte di poter avere una luminosa carriera nei club più importanti». All'andata non fu facile piegarle al Palaverde: «Mi ricordo bene, ci crearono parecchi grattacapi, come hanno fatto anche con Novara a cui hanno tolto punti addirittura. Quindi da parte nostra ci vorrà una partita "di testa", con concentrazione, ma immagino anche che metteremo in campo tanta rabbia perché la sconfitta di mercoledì in Champions ci ha lasciato l'amaro in bocca». A proposito di Champions, martedì si chiude il girone e c'e' ancora qualche possibilità di qualificazione: «Purtroppo non dipende più da noi e dobbiamo rammaricarci, non tanto per il 3-2 subito a Scandicci che ci può anche stare, ma per i punti persi nel doppio confronto con Schwerin, quelli sono stati decisivi. Comunque noi martedì faremo la nostra partita cercando di finire al meglio, ma se sarà bastato per qualificarci si vedrà perché abbiamo bisogno di buone notizie dagli altri campi».

Coach Santarelli commenta invece la gara con queste parole: «Non dobbiamo farci ingannare dalla classifica del Club Italia, ricordiamo la fatica che abbiamo fatto all'andata e sappiamo le potenzialità di questo gruppo giovane e talentuoso. Possono essere pericolose e imprevedibili, hanno ottime interpreti in attacco e in battuta, noi dobbiamo giocare con aggressività e non permettere loro di prendere continuità e confidenza in attacco. Ci vorrà quindi un match tosto per tenere il passo di Novara e restare al comando della classifica». Dopo la sfida di domenica le Pantere saranno di nuovo in campo martedì 26 febbraio alle ore 20.30 al Palaverde match che chiude il girone di Champions League contro il Lodz (Pol). Prevendita già attiva su www.imocovlley.it, sezione biglietteria, e al Palaverde lunedì dalle 16 alle 18.30 (Uffici Imoco sul retro). La gara è compresa in abbonamento.