A Collecchio è doppietta Trevigiani Phonix che domina il Trofeo Edil C

TREVISO Giornata da incorniciare per il Team Trevigiani Phonix Hemus 1896 che ha dominato il Trofeo Edil C, corsa internazionale per Under 23 di scena sabato a Collecchio (PR). Con un attacco a 2 km dal traguardo Alessandro Fedeli si è involato verso la vittoria in solitaria mentre il suo compagno di squadra Abderrahim Zahiri è riuscito a cogliere la seconda piazza battendo il francese Robin Meyer (Avc Aix en Provence) e il colombiano Sebastian Castano Munoz (UC Monaco), con i quali è riuscito ad anticipare la rimonta del gruppo.

«Sono davvero felice. Avevo bisogno di rompere il ghiaccio ed ero spinto da una motivazione particolare: ci tenevo a tagliare il traguardo a braccia alzate per dedicare il successo a mio nonno, che ha lasciato me e i miei cari due settimane fa. I miei compagni sono stati bravissimi, Zahiri ha scatenato la bagarre a 4 giri dalla conclusione e sulla salita finale ha imposto un ritmo infernale. Mazzucco, Zana e Vargas da dietro ci hanno coperto le spalle alla grande. Nel finale, essendo in superiorità numerica nel drappello di quattro che aveva preso in largo, non potevamo farci sfuggire l'occasione. L'abbiamo colta e ne siamo orgogliosi» commenta a caldo il 22enne di Negrar (VR) al primo centro stagionale in maglia Trevigiani Phonix. La squadra del presidente Ettore Renato Barzi da domenica sarà in ritiro a Benidorm, in Spagna, sotto la supervisione del general manager Mirko Rossato, sabato in ammiraglia. Tornerà in gara al Tour of Mersin, in Turchia, dal 19 al 22 aprile.