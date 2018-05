Color Winery Run: tutti pazzi per la corsa tra cantine e colori

MANSUE' Ha riscosso un successo ben al di sopra delle aspettative la seconda edizione della Color Winery Run, la corsa colorata organizzata durante la quarantunesima Mostra dei Vini nella frazione di Basalghelle, a pochi chilometri da Mansuè.

L'evento si è svolto nella soleggiata giornata di domenica 29 aprile ed ha visto la partecipazione di oltre 1200 runners di tutte le età in un contesto ricco di colori, musica, festa ed allegria. La speciale corsa-evento ha attraversato le vie del paese in un tragitto ricco di tappe, colori e cantine della zona che hanno offerto numerosi assaggi dei loro vini a tutti i partecipanti. Un'esperienza indimenticabile per un format che va ben oltre il semplice concetto di Color Run, ampliandolo con il gusto delle esperienze enogastronomiche del territorio. Un evento che in sole due edizioni è diventato l'appuntamento più atteso della storica sagra allestita nella frazione di Basalghelle.

Gallery