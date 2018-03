Danza: a Castelfranco va in scena un prestigioso concorso internazionale

CASTELFRANCO VENETO Nei giorni scorsi il gruppo di giurati internazionale era arrivato in città: grande attesa per la presenza di Pino Alosa, maestro di origni italiane, oggi co-direttore artistico della Compañía Nacional de Danza di Madrid; con lui anche Christian Schon che giunge a Castelfranco direttamente dalla Balletschule del celebre Hamburg Ballet, dove insegna.

Saranno loro i nomi di punta che osserveranno gli oltre 700 protagonisti del Concorso internazionale per danzatori che si concluderà nella giornata di domenica 25 marzo. Tra gli ospiti d'eccezione anche Claudia Rossi, coreografa internazionale che molti, tra il grande pubblico (anche chi non è esperto di danza), ricordano per le sue partecipazioni televisive in prime-time su Rai e Mediaset; Georgi Milev, maestro, già ballerino dell'importantissimo Nederlands DansTheater; torna in Italia Gentian Doda coreografo di grande esperienza che ha avuto l'onore e il privilegio di essere l'assistente del grande coreografo Nacho Duato allo Staadsballet di Berlino; infine Nicola Biasutti porterà il suo giudizio e la sua esperienza d'insegnate presso la John Cranko Schule di Stoccarda. Un parterre giudicante molto importante: è questo il motivo che spinge molti giovani talenti a sfidarsi in questo contesto al Teatro Accademico di Castelfranco per ottenere un giudizio di livello internazionale, perciò severo, sulle loro capacità. A garantire livello e qualità dell'organizzazione l'associazione Progetto Danza, presieduta da Anna Martinelli e Ornella Camillo, che oltre al concorso, giunto alla sua 17esima edizione, organizza da 32 anni, a Treviso, il celebre Stage Internazionale di Danza.