Ippica: la stagione dei concorsi di salto ostacoli inizia a Casale sul Sile

Primo appuntamento di rilievo per la stagione ostacolistica in Veneto. Da venerdì a domenica (25, 26 e 27 gennaio) al circolo ippico "Cristallo" di Casale sul Sile saranno più di centocinquanta i binomi in gara provenienti da: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige in un concorso ippico di livello nazionale indoor una stella di salto ostacoli.

Le gare, divise in 18 categorie con ostacoli fino a un metro e 35 di altezza, cominceranno ogni mattina alle ore 9 per concludersi nel tardo pomeriggio e avranno luogo al coperto. Il pubblico, l'ingresso sarà gratuito, potrà assistervi nelle apposite gradinate.