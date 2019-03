"Memorial Gianluigi Levorato": grande vittoria per il pugile trevigiano Davide Giandomenico

Domenica a Mestre, presso il palazzetto dello sport Davide Ancilotto, si è disputata l'ottava edizione del "Memorial Gianluigi Levorato" dove ha visto impegnato anche il nostro pugile Davide Giandomenico di Conegliano, allenato dal maestro Pierangelo Cadamuro della Treviso Ring di Villorba, che si è dovuto scontrare contro l'esperto pugile della Cavarzere Boxe, Fabio Zambon che con oggi può vantare bel 30 incontri. Il macht da subito ha visto emergere le capacità del pugile Davide Giandomenico che ha dominato tutte e tre le riprese sin dai primi secondi aggiudicandosi l'incontro ai punti. Ottimo risultato per il pugile trevigiano che al momento è in attesa dell'invito ufficiale a partecipare al torneo Nazionale Alberto Mura che l'anno scorso lo ha visto vincitore per la sua categoria che si svolgerà questo fine mese a Santa Rita da Cascia.