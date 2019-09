Treviso Ring sbarca a Conegliano con una nuova sede

Dopo aver trascorso tutto il mese di agosto ad allenarsi il pugile Davide Giandomenico di Conegliano è stato convocato dalla nazionale italiana di pugilato. L'atleta ha passato alcune settimane a Roma presso il centro sportivo dell'esercito e due settimane ad Assisi presso la palestra ufficiale della nazionale. Attualmente Davide si sta duramente allenando per il campionato regionale che si terrà a fine settembre in una località del Veneto ancora da disegnarsi dove si scontreranno tutti i più forti pugili delle palestre venete e verrà proclamato il Campione indiscusso della Regione Veneto anno 2019/2020 il quale con quel titolo, dal 2015 di Davide, avrà il pass per andare al campionato Italiano che solitamente si terrà a fine ottobre in località ancora sconosciuta.

Ma le novità non sono finite. Visti i risultati che negli ultimi anni la Treviso Ring ha conquistato grazie al maestro Cadamuro Pierangelo e ai suoi campioni, tra cui la campionessa europea Flavia Severin, il campione del Veneto anno 2018/2019 categoria elite Alexander Boiko e il due volte campione del torneo nazionale "A.Mura" Davide Giandomenico, nonché più volte campione del Veneto e medaglia di bronzo ai campionati italiani e vista proprio la popolarità che quest'ultimo ha riscontrato, da inizio di questo settembre la Treviso Ring sbarca anche a Conegliano.