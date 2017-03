Conegliano, l'Imoco un modello vincente a livello sportivo ma anche di sostenibilità

CONEGLIANO Un vero e proprio successo, ma anche un caso di scuola. Quello che ha visto l'Imoco Conegliano trionfare prima in campionato e più di recente in Coppa Italia è il riflesso di un modello operativo che il sindaco di Conegliano Floriano Zambon auspica possa contagiare anche altri ambiti sportivi del nostro territorio.

"All'indomani della vittoria deIla Coppa Italia appare ancora più evidente di come il percorso che sta facendo la società guidata dalla famiglia Maschio, Polo e Garbellotto sia un esempio a livello nazionale non solo per i risultati sportivi raggiunti ma anche per la creazione e attuazione di buone prassi nella gestione sportiva. - spiega il sindaco Floriano Zambon - Tutti insieme gioiamo infatti per il secondo prestigioso traguardo raggiunto in così poco tempo ma soprattutto vogliamo spingerci oltre nel dire che questa società è un modello per lo sport di oggi sul come vada organizzato e gestito in modo professionale. Questo nel rispetto dei tanti tifosi ma anche delle atlete e delle loro famiglie. Di fronte ad un progetto serio arrivano poi anche i risultati".



Una società sana e motivata, un allenatore all'altezza, una squadra ben armonizzata e atlete di primissimo rilievo, un pubblico eccezionale. Tutti questi requisiti vanno però inquadrati in un modello organizzativo che non può affidarsi al caso. "Quello che è stato creato è un vero e proprio modello Conegliano. Quello che si sta rivelando vincente non solo nei risultati ma anche nella sostenibilità della gestione. - conclude il sindaco Floriano Zambon - Questo modello sarebbe importante venisse portato ad esempio anche delle altre discipline e trasferito al territorio come valore da replicare, perché nel contesto di oggi non è più sufficiente essere bravi a fare il bene proprio ma bisogna saper eccellere, innovando continuamente e facendosi promotori di buone prassi. Un modello Conegliano che potrebbe essere preso ad esempio a livello nazionale".