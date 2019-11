Conegliano sbanca Novara con una grande Enogu, arriva la settima vittoria

A una settimana esatta dalla Supercoppa, Imoco Volley e Igor Gorgonzola fanno stasera a Novara le prove generali inaugurando i big match tra le due eterne rivali nella saga tra venete e piemontesi. Vince l’Imoco dopo una battaglia di due ore. L’Imoco Volley si schiera con Wolosz-Egonu, Sylla-Hill, De Kruijf-Folie, libero De Gennaro, L’Igor che non ha in panchina coach Berbolini per un’operazione programmata da tempo va con Hancock-Di Iulio, Vasileva-Courtney ,Veljkovic-Chirichella, libero Sansonna.

Uno striscione tra i 4000 del palasport di Novara saluta Paola Egonu, premiata prima del match dalla società di casa ed oggi avversaria dopo i due anni in Piemonte. E’ proprio la ex di turno che giocherà un match di qualità altissima a scavare il primo break per le ospiti con un turno di servizio fulminante, condito da due aces: l’Imoco vola 4-7. Capitan Wolosz sa che per il suo bomber è una partita speciale, e due volte la serve splendidamente per il nuovo break fino al +5 (6-11). Time out di coach Baraldi per l’Igor. Si fa vedere Sylla con ricezione e attacco, le Pantere giocano a memoria e fuggono ancora (10-17) battendo bene e contrattaccando con grande velocità ed efficacia. Courtney spinge, l’ex Hancock prova a far vedere la potenza della sua battuta, ma Conegliano riceve bene e non lascia break alle piemontesi fino al 15-21 per De Kruijf e compagne. Le padrone di casa hanno un guizzo con tanta difesa e Vasileva (18-21), ma prima Egonu, poi un paio di prodezze di un’altra ex, Kim Hill, e le Pantere vanno al set point sul 19-24. Entra anche Geerties che difende bene e da sicurezze alla secodna linea, l’Imoco chiude avanti 21-25.

Nel secondo set parte forte Novara (5-3), ma l’Imoco continua a battere bene e a trovare ottime soluzioni offensive, sia in cambio palla che in contrattacco. Rapha Folie, una cassaforte per Wolosz stasera, piazza il vantaggio sul 10-11 e le Pantere iniziano a spingere, ma Novara risponde e la partita sale di tono. Di Iulio e Chirichella dopo una serie di scambi infuocati regalano un minibreak alle padrone di casa. Coach Santarelli chiede time out sul 15-13 dopo due anomali errori in attacco. Un altro errore lancia l’Igor a +3, ma si scatenano De Kruijf e Sylla per il -1 (16-15). Moki De Gennaro fa miracoli, ma ora la partita è una battaglia e con grande grinta Vasileva e compagne mettono pressione costringendo ad altri errori le Pantere: 19-15 ed altro time out gialloblù. Al rientro Conegliano elimina le incertezze e Wolosz manda Egonu ed Hill a segno per il -1 (19-18). La sfida è bella e intensa, De Gennaro si esalta in difesa e riceve palloni incredibili , dopo la bomba di Egonu arriva anche un muro di De Kruijf che vuol dire parità 20-20 prima dello sprint finale. L’equilibrio è rotto da una…difesa di Hancock che regala il 24-21 all’Igor. Conegliano non ci sta e arriva a -1 con Sorokaite in battuta e i punti di Egonu e De Kruijf che annullano due set point, ma Veljkovic chiude d’autorità per il 25-23.

Nel terzo set c’e’ grande equilibrio e grande spettacolo con qualche scintilla (giallo a coach Balaldi in avvio). I centrali si esaltano da entrambe le parti, poi Monica De Gennaro accelera in difesa e Sylla trasforma il vantaggio 14-15. Colpisce Folie, poi Paola Egonu alterna potenza a colpi in pallonetto ugualmente efficaci e l’Imoco sale fino al +3 (16-19). Altro break con l’ace di una scatenata Paola Egonu (19-23) e l’Imoco scappa via decisa anche se c’e’ battaglia su ogni pallone. La sfida è agguerrita: Miriam Sylla (15 punti alla fine, 1 muro, sicura in ricezione) risponde a una positiva Vasileva (top scorer di Novara con 13 punti), De Gennaro e Sansonna fanno faville con grandi prodezze in difesa, una super Folie (17 punti, un incredbile 72% in attacco e ben 4 muri!) presidia la rete, una De Kruijf (8 punti, 2 muri) che lavora bene al centro e Conegliano sembra avercela fatta sul 20-24 di Egonu, ma le padrone di casa trascinate dal pubblico annullano tre set point e risalgono 23-24 con le battute di Mika Hancock, la specialista n°1 del campionato. Al rientro dal time out le Pantere mantengono la calma fino all’errore di Courtney per il 23-25 che rimette avanti le campionesse d’Italia.

Quarto set e le Pantere danno l’impressione di voler aggredire le avversarie, scosse dal convulso finale del set precedente, una vera battaglia. Le ragazze di coach Santarelli partono a razzo fino al +5 (0-5). La squadra di casa riprende coraggio con Di Iulio risale a -3 (3-6), ma l’Imoco vince un paio di scambi lunghissimi, l’ultimo lo firma Kim Hill per il +4, che diventa +6 dopo un paio di errori e un bel colpo di una super Folie (3-9). L’Imoco macina gioco, Wolosz-Hill dopo le difese della seconda linea si trovano in gran velocità, Chirichella prova a rispondere, ma Conegliano resta avanti 5-10. Altro break di un Imoco che viaggia bene in battuta mettendo in difficoltà la costruzione del gioco piemontese. De Kruijf e Hill fanno incrementare ancora il vantaggio delle tricolori (6-15), poi Novara ci prova con la panchina e i colpi di Mlakar colgono nel segno. La nuova entrata trova colpi importanti e c0n lei trova coraggio la statunitense Courtney, Novara risale minacciosa al -4 e torna l’entusiasmo al PalaIgor. Ma c’e’ Paola Egonu in grande vena e l’opposto azzurro rispedisce la sua ex squadra a -5 (12-17) continuando la sua serata di grazia. Come in ogni finale di set entra Jenny Geerties a puntellare la seconda linea, ma la neo entrata Mlakar continua a martellare rallentando la fuga veneta. Novara rosicchia il vantaggio fino al -3 sul 16-19, ma l’Imoco è lucida e reagisce subito, prima colpisce con un’ottima Sylla (15 punti alla fine) e una sempre vivace De Kruijf, ben inbeccate dalle mani sapienti di Wolosz, che poi serve una Paola Egonu davvero tirata a lucido (top scorer con 32 punti e un sontuoso 62× in attacco, più 3 aces…grande prova da ex!) per il 16-22 che indirizza chiaramente il match gelando i tifosi di casa. Chiude di forza Folie per il 18-25 che regala all’Imoco Volley la settima vittoria consecutiva in questo avvio di stagione che la vede ancora capolista.

Stanotte si resta in Piemonte e da domani le Pantere pensano al match di Cuneo in programma martedì, ultimo test prima della Supercoppa di sabato ser all’Allianz Arena di Milano che vedrà di nuovo di fronte le due squadre che stasera hanno offerto un grande spettacolo al PalaIgor.

IGOR NOVARA – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 1-3

(15-21,25-23,23-25,18-25)

Igor: Orlandi ne, Morello ne, Napodano, Courtney 12, Piacentini ne, Gorecka 1, Mlakar 4, Di Iulio 6, Chirichella 10, Sansonna (L), Hancock 1, Arrighetti, Brakocevic Canzian (L) ne, Vasileva 12, Veljkovic 11. All.Baraldi

Imoco: Hill 13, Sylla 15, De Gennaro, Wolosz 1, Egonu 32, De Kruijf 8, Folie 17, Sorokaite, Geerties, Ogbogu ne, Fersino ne, Botezat ne, Gennari ne, Enweonwu ne.All.Santarelli

Durata set: 28′,29′,3”,28′

Arbitri: Simbari e Venturi

Spettatori: 3500