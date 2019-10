Parte la stagione dell'Imoco, l'esordio al Palaverde con la Saugella Monza

Sarà un grande esordio per la campionesse d'Italia dell'Imoco Volley, che domani, sabato, alle 20.30 al Palaverde giocherà la prima di A1 contro la Saugella Monza, una delle squadre più ambiziose dopo il mercato estivo. Tre ex in campo nelle file brianzole, da Anna Danesi, con le Pantere fino alla scorsa stagione, alle due veterane Kasia Skorupa e Serena Ortolani. Una partita attesissima dal pubblico con tante novità, dal nuovo cubo-maxischermo a led che sovrasta il campo, all'inno della Lega Volley composta da Elio e le Storie Tese che verrà proposto alla presentazione delle squadre, alla cermonia dello stendardo del terzo scudetto che verrà issato al soffitto del Palaverde nel pre-gara. Coach Santarelli dovrà fare a meno delle due USA Kim Hill e Chiaka Ogbogu, ancora impegnate con la loro nazionale.

ARBITRI Cerra e Curto

MEDIA diretta Rai Sport HD in chiaro e aggiornamenti con interviste post gara sulla pagina Facebook e Instagram di Imoco Volley.

CERIMONIA STENDARDO SCUDETTO Prima della partita la capitana di Imoco Volley Joanna Wolosz con i presidenti Piero Garbellotto e Pietro Maschio isseranno al soffitto del Palverde lo stendardo celebrativo del terzo scudetto.

BIGLIETTERIA Ancora disponibili biglietti per ogni ordine di posto. I biglietti si possono acquistare on line fino a domani alle 12.00 on line su www.imocovolley.it,sezione biglietteria e al Palaverde dalle ore 19.00 alle casse esterne. Prezzi: Curve 8 euro (ridotti 6/12 anni 4 euro ), Distinti 16 euro (ridotti 6/12 anni 11 euro), Centrali 28 euro, Supercentrali 40 euro. Sotto i 6 anni ingresso gratuito in curva.

Coach Daniele Santarelli: «Non abbiamo avuto moltissimo tempo per lavorare tutte insieme, ma le ultime uscite amichevoli ci hanno rinfrancato e la squadra è in progresso. Abbiamo ancora alcune assenze importanti e un paio di atlete con qualche acciacco da smaltire, ma siamo pronti per partire in questo campionato che presenta già tre gare nella prima settimana. Monza è una delle big, si parte già con uno scontro importante che ci dirà a che punto siamo. Di certo per noi sarà bellissimo tornare al Palaverde e ricevere l'abbraccio del nostro fantastico pubblico, la squadra non vede l'ora che sia domani, lo spettacolo sarà assicurato».