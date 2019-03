Colpo Imoco volley, Paola Egonu lascia Novara per Conegliano

Paola Egonu lascerà Novara. L'opposto della Nazione ha scelto di andare all'Imoco Conegliano dalla prossima stagione, dopo la scandenza del contratto con la Igor. Era da un po' che si parlava di un suo probabile addio: in lizza c'erano l'Imoco appunto e la Saugella Monza. La Egonu ha scelto Conegliano però, con un ingaggio (pare) da mezzo milione di euro per un anno, nonostante Monza avesse offerto di più. A Conegliano la Egonu troverà anche la compagna di nazionale Miriam Sylla, formando così un attacco davvero stellare. Per ora però l'obiettivo è terminare la stagione a Novara portando a casa scudetto e Champions League, dopo aver già messo in bacheca la Coppa Italia.