Halloween in campo per le "pantere": Imoco a Caserta

Domani sera, 31 ottobre, notte di Halloween a Caserta per l'Imoco Volley che parte oggi in treno per la Campania dopo l'allenamento al Palaverde, per sfidare la neopromossa Golden Tulip Volalto Caserta alle 20.30 nella quarta giornata di A1. Sarà una inedita sfida tra i due club, un testa-coda con l'Imoco Volley finora al comando con 4 vittorie (tutte per 3-0, con una partita in più) e 12 punti, mentre Caserta è ancora a secco con tre sconfitte per 3-1 (l'ultima a Chieri) e 0 punti. In campo con la Golden Tulip Volalto l'ex Marta Bechis, Pantera fino alla scorsa stagione. L'Imoco Volley trascorrerà poi la notte di Halloween a Caserta, per rientrare la mattina dopo, sempre in treno, ed essere venerdì a Conegliano.

ARBITRI

Gasparro e Toni

MEDIA

La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro sul sito ufficiale di PMG Sport, su LVF TV, la web tv della Lega Pallavolo Serie A Femminile, all'interno della sezione Sport del sito Repubblica.it e sul portale Sport.it. La diretta sarà anche disponibile sulla pagina Facebook di Imoco Volley, dove saranno in onda anche le interviste post partita.

DICHIARAZIONI

Coach Daniele Santarelli: «Non lasciamoci ingannare dagli zero punti in classifica di Caserta, che consideriamo una squadra temibile, specie sul suo campo, con qualità e un volume di gioco che si è visto anche nelle sconfitte, visto che finora ha sempre vinto un set anche nei tre incontri persi nell'avvio di stagione. Sappiamo che lì c'e' grande entusiasmo per il nostro arrivo e che le nostre avversarie potranno giocare senza molto da perdere, con la voglia di dare il massimo contro le campionesse in carica. Quindi sarà una gara da affrontare con il massimo dell'attenzione, consapevoli di essere in un buon momento, ma con margini di miglioramento e di crescita ancora importanti. Adesso siamo al gran completo, a parte qualche acciacco di atlete che stanno recuperando da infortuni più o meno complicati (Wolosz e Sorokaite) ho comunque tutta la squadra disponibile, posso fare scelte e dare spazio un po' a tutte, ma si è visto anche domenica che chiunque venga chiamata in causa offre il suo apporto positivo e la squadra gira, quindi conto di ruotare nelle prossime partite le atlete per far entrare tutto il gruppo nella giusta temperatura».

PROSSIMO TURNO

Lunedì 4 novembre alle 2.30 al Palaverde la quinta giornata con la Zanetti Bergamo (prevendita già attiva on line su www.imocovolley.it, sezione biglietteria).