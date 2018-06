Imoco Volley: Miriam Sylla prima novità per il 2018/19

CONEGLIANO Prima novità annunciata per la stagione 2018/19 dell'Imoco Volley: nella prossima annata sportiva vestirà il gialloblù Miriam Sylla, 23 anni (è nata a Palermo l'8 gennaio 1995) schiacciatrice della Nazionale Italiana, uno dei migliori talenti del volley azzurro. Proviene dal Volley Bergamo, con cui ha giocato nelle ultime cinque stagioni che l'hanno vista esplodere fragorosamente fino a conquistare il posto di titolare nell'Italia (decisiva l'altroieri con 21 punti nella vittoria 3-1 contro la Cina nella World Nation Cup) a suon di grandi prestazioni.

Nata da genitori ivoriani (la mamma era nazionale di pallamano), dopo gli inizi nelle giovanili a Orago, la carriera di Miriam Sylla inizia nella stagione 2011-12 quando viene ingaggiata da Villa Cortese, con cui gioca per due annate sia nella squadra giovanile, sia in quella maggiore, in Serie A1, con qualche apparizione in campo durante la stagione. Entra presto anche nelle nazionali giovanili, vincendo la medaglia di bronzo al campionato Europeo Under 19 nel 2012. Nella stagione 2013-14 passa al Volley Bergamo, club con il quale si aggiudica la Coppa Italia 2016; nel 2015 ottiene le prime convocazioni nella nazionale maggiore, con cui, nel 2017, vince la medaglia d'argento al World Grand Prix. Nell'ultima stagione con Bergamo per Miriam 195 punti e 37 muri.

"Sono contentissima di vestire una maglia prestigiosa come quella dell'Imoco Volley, che negli ultimi anni è sempre stato per me un club di riferimento per la qualità dell'organizzazione, per le ambizioni e le tante campionesse che ci giocano, e per il pubblico e l'atmosfera che c'è al Palaverde. Confesso che lasciare Bergamo dopo cinque anni non è stato facile, sarò sempre molto legata alla Foppapedretti, lascio un club che ho amato e dove mi sono trovata benissimo, con tanti tifosi che mi vogliono bene. Ma era arrivato il momento di acettare una sfida bella e stimolante come quella dell'Imoco ed ora sono carica per mettermi alla prova e vedere quanto potrò fare in una squadra come quella delle Pantere."

Che aspettative hai personalmente e di squadra per la tua prossima stagione all'Imoco Volley?

"Sarà una grande occasione per migliorarmi e per crescere ancora. Ho 23 anni e i margini sono ancora ampi, con uno staff tecnico come quello dell'Imoco e allenandomi tutti i giorni con grandi atlete dal pedigree illustre potrò aumentare il mio bagaglio tecnico e personale. Ho parlato con il coach Santarelli ed è stato molto carino con me, spiegandomi come funziona il lavoro e dandomi il benvenuto. Sarà una stagione lunga e piena di impegni, c'e' anche la Champions e avremo una rosa ampia a disposizione del coach per andare a caccia di tutti gli obiettivi. Ci sarà bisogno di tutte e io lavorerò al massimo per ritagliarmi il mio spazio ed essere a disposizione delle necessità della squadra e dell'allenatore."

Come sta andando l'inizio estate della Nazionale?

"Siamo solo all'inizio, il bello verrà più avanti, e stiamo imboccando un percorso interessante per raggiungere i nostri obiettivi con questo giovane gruppo che sta lavorando per diventare una squadra forte. Stiamo andando abbastanza bene, ma c'è ancora strada da fare e tanto lavoro in palestra che ci aspetta."

In Nazionale ci sono altre Pantere, come pensi potrà avvenire il tuo inserimento in un gruppo già rodato come quello dell'Imoco Volley tricolore?

"Conosco bene Moki De Gennaro che è una delle veterane qui in Nazionale, con Anna Danesi siamo cresciute insieme nelle Nazionali giovanili e nella Nazionale maggiore, sono molto amica di Raphaela Folie che purtroppo non avremo in azzurro quest'estate, quindi penso che non sarà difficile inserirsi nel gruppo. Anche perchè ho seguito sui social quest'anno questa Imoco un po' pazza, un gruppo che mi piaceva molto vedendolo dal di fuori per l'armonia che si percepiva e quel pizzico di sana follia. Insomma, considerando che in questo momento ho i capelli...blu, un po' pazza lo sono anch'io. Anzi, magari se succederà qualcosa di bello durante la stagione me li faccio gialloblu'!" Benvenuta Miriam!