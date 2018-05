A Conegliano il Nordic Walking Camp per un evento dedicato a sport e benessere

CONEGLIANO La città di Conegliano capitale del nordic walking, la camminata nordica con i bastoncini che sta facendo proseliti in tutto il mondo. Nella città del Cima da venerdì 11 maggio a domenica 13 maggio sono pronti ad arrivare, da tutt’Italia, centinaia di istruttori e appassionati della disciplina per il Nordic Walking Camp nazionale che proporrà novità tecniche, confronti e testimonianze. Alla regia dell’importante rassegna, l’Asd Kinesis Nordic Walking di Conegliano, che ha nel suo presidente Franziskus Vendrame un master trainer riconosciuto, preparato e apprezzato in tutto lo Stivale. La manifestazione coneglianese si inserisce all’interno delle attività della SINW (la Scuola Italiana Nordic Walking che rappresenta dal 2008 la realtà nazionale più importante nel mondo del Nordic Walking con 4000 istruttori formati in tutte le regioni) e sarà anche un’occasione per far scoprire ai partecipanti le bellezze del territorio dell’Alta Marca Trevigiana.

“Siamo onorati di poter ospitare a Conegliano il Nordic Walking Camp 2018, il più importante appuntamento annuale della Scuola Italiana Nordic Walking - ha commentato il presidente dell’Asd Kinesis Nordic Walking, Franziskus Vendrame - da anni siamo attivi nel territorio dove tra l’altro operano molti istruttori della Sinw usciti proprio dai corsi da me tenuti, tanto da poter dire di aver contribuito in maniera determinante alla promozione e allo sviluppo della camminata nordica nel nostro territorio. Crediamo fortemente nell’utilità e nella validità del modello tecnico del nordic walking divulgato dalla Sinw come disciplina adatta a tutti e adattabile a tutti i tipi di praticanti, da chi non è allenato e magari non ha mai svolto attività fisica agonistica, a chi invece si dedica alle lunghe distanze e a chi vuole svolgere un’attività altamente performante. Nel weekend che sta per arrivare ci confronteremo con i maggiori esperti della disciplina all’ex convento di San Francesco, unendo aspetti formativi ad aspetti turistici ed enogastronomici”.

Il programma prevede nella giornata di venerdì 11 maggio un pomeriggio dedicato “Alla scoperta di Conegliano e della sua storia”. Dalle ore 16.30 sarà attiva l’accoglienza dei partecipanti in piazza Cima. Alle 17.30 partirà la camminata attraverso il percorso turistico pedonale “Il filo della storia”, con la presenza della guida turistica Laura Pasin, che condurrà i walkers lungo le vie del centro storico “raccontando” i monumenti e gli edifici presenti e la loro storia. Arrivati alla sommità del colle Giano, nella splendida cornice del castello di Conegliano un aperitivo con il prodotto simbolo del territorio, il Prosecco, e un panorama mozzafiato sulla pianura fino alla Laguna di Venezia e sulle Prealpi.

Sabato 12 maggio sarà invece dedicato alla condivisione delle esperienze e alla presentazione delle eventuali novità del mondo del Nordic Walking con una serie di interventi tematici e di interesse. Il convegno si svolgerà nell’ex Convento di San Francesco, nel centro storico di Conegliano a due passi dalla casa natale del pittore Giovan Battista Cima. Alle 8.30 ci sarà la registrazione, alle 9.30 i saluti di apertura con l’assessore comunale di Conegliano, Sonia Colombari che ha fattivamente contribuito alla realizzazione dell’evento e dei rappresentanti della presidenza della SINW. Dalle 10.00 alle 12.30 spazio alla prima parte del convegno. Dopo la pausa pranzo, alle 14.30 alle 16.00 seconda sessione di interventi. Alle 17.00 saluti e passaggio di testimone all’associazione che organizzerà il camp nel 2019. Alle 17.30 appuntamento in piazza Cima per la foto di gruppo con la presenza coreografica di tamburini e sbandieratori della Dama Castellana.

Domenica 13 maggio, per una degna conclusione del Nordic Walking Camp 2018, si svolgerà una camminata enogastronomica, organizzata dagli amici del Nordic Walking Montello, che si svolgerà prevalentemente in pianura costeggiando l’allevamento di bufale dell’azienda Borgoluce. Il ritrovo è fissato alle ore 9.30 in località Mandre a Susegana, dove, prima della partenza, ci sarà la visita al museo dei carretti e carrozze alla scoperta della tradizione contadina veneta e della sua evoluzione.