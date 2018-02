Conegliano, in 1550 in Contrada Granda per la Staffetta Scolastica La Ventuno del Cima

CONEGLIANO Settantuno classi con 1550 studenti. Una piazza Cima in fermento quella che giovedì mattina ha ospitato la Staffetta Scolastica “La Ventuno del Cima”. Alla regia dell’evento Atletica Silca Conegliano, storica società coneglianese da decenni impegnata nell’organizzazione di eventi sportivi e nella promozione dello sport tra i giovani.

Una mattinata di festa e di sport che ha avuto come protagonisti gli alunni delle scuole elementari, medie e superiori di Conegliano. Al via ci sono state 6 classi delle scuole elementari Pascoli e altrettante delle scuole Cima, tre classi delle medie del Collegio Immacolata e dieci delle medie Cima, 16 classi dell’Itis Galilei (tecnico e professionale), tre della scuola enologica Cerletti e 21 classi del Liceo Marconi scientifico, musicale, economico sociale, scienze applicate e classico. Gli studenti hanno gareggiato, come veri atleti su strada, in una staffetta all’insegna dei 21 minuti. Da regolamento, ogni squadra ha avuto a disposizione 21 minuti per percorrere più volte un percorso di 200 metri, con l’obiettivo di percorrere la distanza più lunga possibile. Tutti, indistintamente, hanno contribuito correndo una frazione della staffetta e facendo squadra. Un messaggio importante, al di là del risultato “agonistico”. A laurearsi Campioni Comunali della Staffetta Scolastica “La Ventuno del Cima” sono state le seguenti classi: tra le elementari la 4A San Francesco e la 5A Mazzini, tra le medie la 1D Cima, 2A Cima e la 3B Cima e tra le superiori la 1bmn Itis Galilei e la 2F Marconi Scienze Applicate.

“Che bella giornata di sport, con tanti studenti che hanno lasciato le aule, sono stati all’aria aperta, godendo del centro storico di Conegliano con una divertente attività ludico-motoria, che ha però permesso di stilare una classifica – commenta Francesco Piccin, presidente di Atletica Silca Conegliano – l’importante è stato comunque fare sport, fare squadra, impegnarsi, insieme, per raggiungere un obiettivo. Se poi, tra questi, qualcuno si appassionerà all’atletica non potremo che esserne felici”. Presente anche Aldo Zanetti, presidente di Silca Ultralite Vittorio Veneto e l’assessore allo sport del Comune di Conegliano, Christian Boscariol. “Siamo molto contenti di avere una piazza Cima piena di alunni degli istituti di grado primario e secondario - afferma il sindaco di Conegliano, Fabio Chies – oltre 1500 studenti si sono “riappropriati” del centro storico, colorando via XX Settembre. Questa manifestazione è stata voluta fortemente da Atletica Silca Conegliano e dall’amministrazione comunale e per questo ringrazio la società e tutti i soggetti che hanno collaborato alla buona riuscita di un evento unico nel Veneto”. Una vera e proprio gara a tutti gli effetti, con lo speaker Bepi Zuin a fare la cronaca della mattinata, il medico di gara, il dottor Giovanni Dalla Zentil e un’ambulanza, per la sicurezza. Il referente tecnico è stato Massimo Stefanelli, insegnante di educazione motoria e istruttore Fidal.



CLASSIFICHE STAFFETTA SCOLASTICA “LA VENTUNO DEL CIMA”

ELEMENTARI. Quarta. 1. San Francesco 4A con 5.200 metri percorsi, 2. Mazzini 4A, 3. Dante 4A. Quinta. 1. Mazzini 5A con 5.600, 2. Pascoli 5B, 3. Kennedy 5B.

MEDIE. Prima. 1. Cima 1D con 6.200, 2. Cima 1C, 3. Collegio Immacolata 1A. Seconda. 1. Cima 2A con 6.400, 2. Cima 2B, 3. Cima 2C. Terza. 1. Cima 3B con 6.400 metri, 2. Cima 3C, 3. Cima 3A.

SUPERIORI. Prima. 1. Itis Galilei 1bmn con 7.200, 2. Itis Galilei 1ate, 3. Itis Galilei 1bte. Seconda. 1. Marconi Scienze Applicate 2F con 7200 metri, 2. Marconi Scienze Applicate 2G, 3, Itis Galilei 2ate.