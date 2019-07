Ancora una conferma per la prima linea del Mogliano Rugby: rimane il pilone Cincotto

Il Mogliano Rugby 1969 ha comunicato di avere positivamente concluso le trattative per la riconferma del pilone destro Andrea Cincotto. Queste le dichiarazioni di Salvatore Costanzo: "Siamo contenti che 'Cinco' possa continuare a rimanere con noi anche in questa stagione. Lui è reduce da un buon Campionato che lo ha visto protagonista insieme a Michelini, presenziando praticamente ad ogni partita disputata. Arrivava da Rovigo dove non aveva trovato spazio nella stagione precedente, è venuto da noi e ci ha dimostrato un'ottima propensione al lavoro e grande disponibilità. Ha fatto dei progressi notevoli in mischia chiusa e sotto questo punto di vista mi posso ritenere soddisfatto. Sotto il profilo del gioco deve lavorare, ma sia lui che noi ne siamo consapevoli e vogliosi di iniziare a farlo. In questa stagione il reparto dei piloni destri è formato da 4 giocatori, tutti con caratteristiche abbastanza diverse. Credo sia un bene per loro e per noi, per creare un po' di competizione nel ruolo che possa permettere a tutti di alzare il proprio livello".