Alimentazione sportiva: a Treviso una speciale serata informativa presso la sede del Coni

TREVISO Sport Seminar Treviso ha annunciato di voler organizzare presso la sede del CONI Treviso una serata informativa relativa alla sana e corretta nutrizione per sportivi, con un occhio alle performances sportive e l'altro alla qualità della vita.

La serata è prevista per giovedi 18 gennaio presso la sede del Coni Treviso in Viale della Repubblica, 22 a Fontane di Villorba con registrazioni a partire dalle ore. 20.15. Evento in collaborazione con Herbalife, fornitore ufficiale della squadra olimpica italiana per gli integratori sportivi e partner ufficiale del CONI dal 2016. Per iscrizioni contattare il numero 3498101175