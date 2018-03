Coppa C5Treviso “Vincenzo Romano”, ecco tutti i risultati dellla prima fase del torneo

TREVISO In questo periodo di Marzo si è conclusa la 1^ fase della Coppa C5Treviso “Vincenzo Romano”, competizione che prevedeva 3 gironi iniziali da 6 squadre. Le prime 2 di ogni girone hanno ottenuto l’accesso diretto ai quarti ed attendono ora le rimanenti che si affronteranno nelle eliminatorie. Con un ripescaggio da brivido nell’ultima giornata la squadra MG Sabbiature, detentrice della competizione vinta lo scorso anno, riesce ad accedere nei sedicesimi. Altra rischiosissima, sempre nell’ultima giornata, qualificazione della detentrice dello Scudetto Atl. GinTonic. Il Real Villorba, detentrice della Coppa Di Lega, al contrario, vola direttamente ai quarti vincendo 5 partite su 5 rilevandosi la migliore di questa 1^ Fase.

AutoTre e Zeus Pizza, finalista lo scorso anno, ottengono un meritatissimo 1° posto nei rispettivi gironi. In settimana, dopo la breve pausa che ha visto le formazioni scendere in campo nella Coppa C5Treviso, ritorna il campionato con la 6^ giornata di ritorno (l’ultima sarà la 9^) dove le 18 formazioni suddivise in 2 gironi cercano le prime 4 posizioni per accedere ai Play Scudetto. Ricordiamo che le squadre classificate dalla 5^ alla 9^ posizione, rimanendo fuori dai Play Scudetto, si affronteranno nella Coppa di Lega.