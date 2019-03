Coppa del Mondo di scherma paralimpica: a Pisa trionfa ancora una volta Bebe Vio

La terza giornata di gara a Pisa per la tappa italiana del circuito di Coppa del Mondo di scherma paralimpica, vede risuonare finalmente l'inno di Mameli. A far sventolare il tricolore è Bebe Vio che trionfa nella gara di fioretto femminile, categoria B, mettendo in bacheca il 21esimo successo in Coppa del Mondo della sua carriera. L'urlo del pubblico di Pisa accorso per sostenere la fiorettista azzurra, è giunto dopo la stoccata del 15-5 con cui la veneta si è aggiudicata la finale contro la cinese Xiao Rong.

"Sono felice d'aver vinto qui - ha detto a caldo Bebe Vio - perché questa è la gara che più di ogni altra attendo ogni anno. C'è un calore ed un entusiasmo incredibile che ci carica tantissimo. E' bello vincere, ma farlo in Italia ha tutto un altro sapore!". L'azzurra, dopo la fase a gironi, aveva sconfitto la francese Sophie Sablon ed a seguire aveva avuto ragione sulla cinese Jingjing Zhou per 15-6. In semifinale Bebe Vio aveva poi fermato la russa Irina Mishurova per 15-2 Stop nel turno delle 32 per Alessia Biagini sconfitta 15-13 dalla britannica Justine Moore.

Nella sciabola maschile, categoria B, Alessio Sarri conclude al secondo posto. Il campione del Mondo in carica, dopo aver sconfitto il cinese Fan Li Zhu per 15-12, ha fermato per 15-7 il russo Albert Kamalov e poi per 15-11, in semifinale, l'ungherese Istvan Tarjanyi per 15-11. Nell'assalto finale è stato il polacco Grzegorz Pluta ad aggiudicarsi il successo col punteggio di 15-12. Eliminato invece nel turno dei 16 Gianmarco Paolucci perché fermato sul 15-7 da Alexander Kurzin. Nel turno precedente Lorenzo Major era stato superato 15-2 dal francese Marc Andrè Cratere. Era uscito di scena dopo la fase a gironi Michele Vaglini..

Nella spada maschile, categoria A, invece, Matteo Dei Rossi è stato il migliore degli azzurri, concludendo ai quarti di finale la sua gara. A fermarlo è stato il cinese Chen Liqiang che si è imposto per 15-9. Stop nel tabellone dei 32 per Matteo Betti, sconfitto 15-6 dal polacco Pender, Edoardo Giordan, superato 15-9 dal cinese Chen Liqiang, ed Emanuele Lambertini fermato dal cinese Sun Gang per 15-12. Sono usciti di scena, invece, nella fase a gironi Valerio Trombetta e Marco Negroni. Nel fioretto femminile, categoria A, Loredana Trigilia ed Andrea Mogos sono state eliminate alle porte dei quarti di finale. La prima è stata sconfitta 15-6 dall'ungehrese Zsuzsanna Krajnyak, mentre Andrea Mogos è stata superata 15-14 dalla russa Iulia Maya. Stop nella fase a gironi per Letizia Baria.